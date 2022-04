Prado naskočil Gajserja, ki je potegnil daljšo

Slovenski motokrosistični as Tim Gajser (Honda) je zmagovalec prve vožnje dirke za VN Latvije v Kegumsu. Na mehki mivki je dolgo vozil na tretjem mestu, potem pa malo pred koncem prehitel tako Paulsa Jonassa (Husqvarna) kot Jorgeja Prada (GasGas). Druga vožnja bo ob 16.10.

Gajser je bil v sobotnih kvalifikacijah tretji, na štartu prve vožnje je prehitel domačina Jonassa, toda potem storil napako in agresivnega Latvijca pustil predse. V vodstvu je bil Prado, ki je ohranjal prednost dveh sekund. Četrti je bil Gajserjev moštveni kolega Ruben Fernandez.

Štirikratni svetovni prvak iz Pečk je vozil v novem dresu s kombinacijo svetlo modre in živo rumene barve. V mehki mivki se sprva ni najboljše počutil in mu ni uspelo resneje pritiskati na Jonassa, ta pa tudi ni bil dovolj blizu Špancu.

Tim Gajser je premočan za konkurenco. FOTO: Honda Racing

Mrtvi tek se je končal šest minut pred koncem, ko je Gajserju uspel prehitevalni manever in se je povzpel na drugo mesto. Prado, ki je po petih dirkah za njim zaostajal 33 točk, je imel sekundo in pol prednosti, toda Slovenec je že bil v šampionskem ritmu in je štiri minute pred koncem prišel v vodstvo, ko je tekmecu presekal pot in ga zadržal za seboj. Tik pred ciljem je Prado sicer želel na silo do zmage, vendar je pri pristanku trčil v zadnji del Timovega motorja in padel ter zasedel šele 12. mesto, kar je bil nova voda na Gajserjev mlin. Z novimi 25 točkami je močno povečal prednost v skupnem seštevku.

Ne ve, kaj je mislil Prado

»Užival sem na motorju, na začetku nisem želel preveč pritiskati. Nekje na sredini dirke sem se odločil, da ju prehitim in to mi je uspelo. Ustvaril sem si majhno prednost, toda v zadnjih krogih sem storil nekaj napak. Jorge se mi je približal. Ne vem točko, kaj je razmišljal, ko je skočil name. Na koncu sem lahko zelo vesel,« je v cilju povedal Tiga243, ki je pred dvema tednoma v Trentinu osvojil maksimalnih 50 točk.

V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Jago Geerts, Jan Pancar je osvojil solidno 13. mesto.

Druga vožnja v MXGP bo ob 16.10.