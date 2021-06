Gajser novo sezono začel z zmago v prvi vožnji

Na uvodni dirki sezone 2021 je v elitnem razredu MXGP v ruskem Orljonoku branilec naslova prvaka Tim Gajser zmagal v prvi vožnji. Drugi je bil Francoz Romain Febvre, tretji pa Italijan Antonio Cairoli. Sezona 2021 se je začela šele danes v Rusiji, potem ko so začetek nekajkrat prestavili. Gajser je bil v dopoldanskih kvalifikacijah drugi za Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom in pred Francozom Febvrejem.



Po startu se je Gajser že po nekaj zavojih prebil v vodstvo in ga brez težav obdržal do konca vožnje ter tako ujel prvih 25 točk nove sezone. Že pred elitnim razredom so prvo vožnjo nove sezone opravili tekmovalci v šibkejšem razredu MX2. Za začetek je bil najhitrejši Francoz Tom Vialle pred Špancem Rubenom Fernandezom in Nizozemcem Roanom van de Moosdijkom.



Uspešno je novo sezono začel tudi drugi slovenski predstavnik v karavani SP v motokrosu, Jan Pancar je bil v uvodni vožnji osmi. Druga vožnja v razredu MX2 bo na sporedu ob 14.10, Gajser in tekmeci v elitnem razredu pa bodo šli drugič na start ob 15.10.

