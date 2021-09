Gajser po prvi vožnji tik pod vrhom

Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP za veliko nagrado Turčije zasedel šesto mesto. Najhitrejši je bil Nizozemec Jeffrey Herlings. Druga vožnja elitnega razreda MXGP za VN Turčije v Afyonkarahisarju bo ob 15.15. V šibkejšem razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Francoz Tom Vialle, slovenski predstavnik Jan Pancar pa je bil šestnajsti.



Za najboljše motokrosiste na svetu je to prva dirka po tritedenskem premoru. V skupnem seštevku vodi Tim Gajser z 270 točkami, drugi je Francoz Romain Febvre z 257, tretji pa Španec Jorge Prado, ki je na dosedanjih sedmih dirkah zbral 255 točk.



Svetovno prvenstvo v motokrosu se bo na istem prizorišču nadaljevalo že to sredo. V naslednjih dveh mesecih bodo dirkači odpeljali kar osem od skupno enajstih dirk, kolikor jih je po koledarju še ostalo do konca sezone.

