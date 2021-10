Gajser v Franciji spet z rdečo številko: To je več kot sem pričakoval

Branilec naslova v elitnem razredu MXGP Tim Gajser bo na štartu preizkušnje v francoskem Lacapelle Marivalu spet v vlogi vodilnega dirkača, potem ko si je z zmago na prejšnji dirki v Nemčiji spet priboril majhno prednost na vrhu seštevka. Potem ko je imel v zadnjih tednih veliko težav s poškodbo ključnice, prestal tudi operativni poseg in je na dirki na Sardiniji s težavami prišel do 15 točk v SP, se je Gajser na najboljši način vrnil na prejšnji dirki v Nemčiji. Z zmago se je po le eni dirki premora spet vrnil na vrh seštevka, kjer pa je konkurenca zelo zgoščena in med prvimi tremi je le nekaj točk razlike.



Rdeča številka vodilnega, ki jo je tako v Nemčiji imel Nizozemec Jeffrey Herlings, je zdaj spet v rokah Gajserja. V Teutschnethalu je Gajser prvo vožnjo končal na tretjem mestu, v drugi pa je pred koncem prehitel Francoza Romaina Febvreja in se prebil v vodstvo, to pa je glede na razplet dirke zadostovalo za skupno zmago. Slovenski dirkač je tako dobil 45 točk, Herlings 42, Febvre pa 40. V Nemčiji je sicer dogajanje zaznamovalo tudi trčenje med Herlingsom in Špancem Jorgejem Pradom, zmagovalcem prve vožnje, ki nato zaradi posledic padca ni nastopil v drugi. A Španec naj bi bil nared za preizkušnjo v Franciji, je tudi na seznamu prijavljenih dirkačev.



Gajser ima v SP zdaj dve točki naskoka pred Herlingsom (415-413). Tudi Febvre je blizu (407), medtem ko je osmoljenec nemške dirke Prado s 384 nekoliko zaostal.

Dela še ni konec

»Ne bi mogel biti bolj zadovoljen s prejšnjim koncem tedna v Nemčiji. Zmaga in rdeča številka sta več, kot sem pričakoval še pred dvema tednoma in skupaj z moštvom smo dosegli še en cilj v sezoni. Seveda pa dela še ni konec, čaka nas še šest napornih tednov, zato moram zdaj ostati povsem zbran, še posebej, ker je naslov tako blizu,« je pred naslednjo postajo SP za spletno stran svoje ekipe dejal Gajser.



»V Franciji sem že vozil, a je od takrat minilo že kar nekaj časa. Veliko se je spremenilo od leta 2010, se pa že veselim konca tedna in sem prepričan, da lahko dobro dirkam, če bom sproščen in zadovoljen,« je še dodal svetovni prvak.



V razredu MX2 bo tudi v Franciji nastopil Jan Pancar, ki je v Nemčiji v prvi vožnji po padcu precej zaostal in staknil še poškodbo gležnja. Kljub temu je v drugi prišel do 18. mesta in nekaj novih točk za SP, poškodovani gleženj pa ga naj ne bi pretirano oviral niti na prihajajoči dirki v Franciji. V skupnem seštevku tega razreda je prvi Francoz Maxime Renaux s 445 točkami, Pancar je na 18. mestu z 89.



V Franciji pa bo nastopil tudi Jaka Peklaj, ki se bo spet preizkusil v evropski konkurenci razreda EMX 125. V Nemčiji se mu ni uspelo prebiti na dirko, v Franciji bo za uspeh v kvalifikacijah moral premagati vsaj 25 tekmecev.



Štarta voženj v MXGP bosta ob 13.15 in 16.10, v MX2 pa ob 12.15 in 15.10.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: