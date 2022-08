Gajser v kvalifikacijah za svojimi najhujšimi tekmeci

Slovenski motokrosistični šampion Tim Gajser (Honda) je v kvalifikacijah pred jutrišnjo dirko za svetovno prvenstvo v razredu MXGP na Finskem zasedel šesto mesto. Najhitrejši je bil Francoz Romain Febvre (Kawasaki), drugo in tretje mesto pa sta osvojila Nizozemca Brian Bogers (Husqvarna) in Glenn Coldenhoff (Yamaha).

Gajser, ki ima v skupni razvrstitvi zajetnih 115 točk naskoka pred drugouvrščenim Švicarjem Jeremyjem Seewerjem (Yamaha), si lahko že tri preizkušnje pred koncem sezone zagotovi že četrti naslov svetovnega prvaka v kategoriji MXGP. Če bo Timova prednost po jutrišnji dirki v Hyvinkääju znašala vsaj 100 točk, bo četrtič po letih 2016, 2019 in 2020 osvojil lovoriko v kraljevskem razredu MXGP.

Seewer je na zadnjih dirkah za nekaj točk zmanjšal zaostanek za Gajserjem, ker pa so – vštevši finsko preizkušnjo – do konca prvenstva le še tri dirke, ima slovenski as v rokah z naskokom najboljše karte. Tim je doslej zbral 645 točk, Seewer 530, le še teoretične možnosti za osvojitev naslova svetovnega prvaka pa ima tretjeuvrščeni Španec Jorge Prado (GasGas) s 496 točkami. Seewer je bil v današnjih kvalifikacijah četrti, Prado pa tik pred Gajserjem peti.

Jan Pancar (KTM) si je v razredu MX2 privozil deseto štartno izhodišče. Najhitrejši je bil vodilni v skupni razvrstitvi, Belgijec Jago Geerts (Yamaha), drugi Nizozemec Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), tretji pa Danec Mikklel Haarup (Kawasaki).

Jutri se bo prva vožnja za veliko nagrado Finske v razredu MXGP začela ob 13.15 po srednjeevropskem času, druga pa ob 16.10. V razredu MX2 pa bosta dirki na sporedu ob 12.15 in 15.10.