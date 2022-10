Gasly pri moštvu Alpine namesto Alonsa

Pierre Gasly se bo pridružil moštvu Alpine, kjer bo zamenjal dvakratnega svetovnega prvaka Španca Fernanda Alonsa, današnje sporočilo francoskega moštva povzema francoska tiskovna agencija AFP. Napovedana selitev Gaslyja bo tako povzročila rošado v moštvu Alpha Tauri, kateremu se bo prihodnjo sezono pridružil Nizozemec Nyck de Vries, ki je v septembru prvič nastopil v najvišjem tekmovanju formule kot nadomestni voznik pri Williamsu.

Pri moštvu Alpine bo Gasly dirkal skupaj z rojakom Estebanom Oconom.

»Kar me je spodbudilo k tej odločitvi je napredek, ki ga je moštvo dosegla v zadnjih treh letih. Vsako leto so boljši,« je o selitvi dejal Francoz. Moštvo Alpine se v tej sezoni z McLarnom bori za četrto mesto med konstruktorji.

»Lani so prišli do svoje prve zmage na dirki, letos pa se borijo za četrto mesto. Imajo vse potrebno za uspeh, njihovo cilji pa so podobni mojim,« je še dodal 26-letni dirkač.

Že od začetka avgusta je jasno, da bo Alonso svojo kariero nadaljeval pri Aston Martinu, kjer bo zamenjal štirikratnega svetovnega prvaka Nemca Sebastiana Vettla.