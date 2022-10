Glede Ljubljanskega maratona zasledujemo prave cilje

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski maraton je tu. Letošnja, 26. izvedba, se začne s sobotnimi teki za najmlajše in šolarje med 11. in 17. uro, v nedeljo, 23. oktobra, sledijo odrasli na 10 kilometrov, na polmaratonskih 21 – ta tek bo veljal tudi za državno prvenstvo – in tisti na klasični razdalji 42 km in 195 metrov. Vodja projekta Volkswagen Ljubljanski maraton je Barbara Železnik, tudi direktorica Timing Ljubljane, društva za izvedbo športnih programov. V pričujočem članku je navrgla to in ono zanimivost glede udarne rekreativne prireditve pri nas.