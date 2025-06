Pia Babnik v Hamburgu spet med TOP 30

Pia Babnik nadaljuje z dobrimi predstavami v evropski seriji (Let). Potem ko je na turnirjih v Belgiji in na Češkem končala na 22. oziroma 13. mestu, je na severnem igrišču Green Eagle v Hamburgu dosegla rezultat, ki je zadostoval za 26. mesto (+2).

V igri Ljubljančanke sta v vetrovnem vremenu negativno izstopala le dva dvojna bogeyja (dva udarca nad parom igrišča). Prvi se je zgodil na samem uvodu njenega nastopa, drugi pa na 11. luknji tretji dan turnirja.

Članica GK Trnovo sicer zadnje tedne kaže stanovitno igro, verjetno je le vprašanje časa, kdaj bo spet posegla po uvrstitvi v deseterico najboljših.

Turnir v Hamburgu je zaznamovalo vetrovno vreme. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Letos ji je to uspelo marca na turnirju v Avstraliji, ko je bila 9., konec aprila pa je celo zmagala na kvalifikacijskem turnirju za OP ZDA v Milanu.

Že ta konec tedna bo Pia Babnik tekmovala na Otoku. Naslednja postaja evropske serije je namreč Dublin, kjer bo od 3. do 6. julija na igrišču Carton House potekal turnir KPMG Irish Open.

Druga zmaga za Singapurko v evropski seriji

Sicer je v Hamburgu zmagala Singapurka Shannon Tan (-9), ki je na zadnji luknji zadela udarec za par in si s tem zagotovila zmago z udarcem prednosti ter svoj drugi naslov na turnirju Let (Ladies European Tour) po napetem zadnjem dnevu turnirja.

»Zmaga mi veliko pomeni, še posebej po tem, ko sem bila v zadnjih tednih blizu, a nisem mogla zaključiti v zadnjem krogu,« je dejala Tanova, ki je za zmago prejela nagrado 45.000 evrov.

Singapurka Shannon Tan si je priigrala drugo zmago v seriji Let. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

»Priznam, da sem na prvih devetih luknjah zgrešila nekaj zelenic. Delo, ki sem ga opravila prejšnji teden s svojim trenerjem, ko smo se veliko ukvarjali s kratko igro in zamenjali ročaj na mojih 'wedge palicah', se je obrestovalo. Zgrešila sem zelenice, vendar na pravih mestih v večini primerov. To zagotovo pomaga. Zunaj je bilo precej vetrovno, ampak če je vetrovno zame, je vetrovno za vse ostale. Preprosto sem šla ven in nadzorovala tisto, kar lahko nadzorujem, to je vse, kar sem lahko storila.«

Drugo mesto je osvojila Nemka Helen Briem (-8; 27.000 evrov), tretja je bila Nizozemka Amelia Garvey (-7; 18.000 evrov).

Na lestvici najboljših igralk Let ostajata Angležinja Mimi Rhodes na prvem in Čehinja Sara Kouskova na drugem mestu, medtem ko se je Tanova s šestega povzpela na tretje mesto. Pia Babnik je na 43. mestu med 177 igralkami, ki so osvojile točke.