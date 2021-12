Hamilton s pravo granato lovi Verstappna, ki je lahko že jutri prvak

Nizozemski zvezdnik Max Verstappen bi se lahko že po jutrišnji dirki za veliko nagrado Savdske Arabije, za katero bodo prireditelji zeleno luč prižgali ob 18.30 po našem času, veselil svojega prvega naslova svetovnega prvaka v formuli 1. Za to, da bi si že na predzadnji letošnji preizkušnji zagotovil lovoriko, bi moral v Džidi osvojiti 18 točk več kot njegov veliki tekmec Lewis Hamilton (Mercedes).

Red Bullov as bi si, denimo, neulovljivo prednost izbojeval, če bi zmagal z najhitrejšim krogom na dirki, britanski šampion pa ne bi bil boljši kot šesti. Če bi bil Verstappen prvi brez dodatne točke za najhitrejši krog, bi lahko začel odpirati šampanjec v primeru, da Hamilton ne bil končal višje od sedmega mesta. Nizozemski as bi se lahko začel naslova prvaka veseliti tudi z drugim mestom in najhitrejšim krogom, če bi Mercedesov šampion zasedel šele deseto mesto ali ostal praznih rok.

Kakorkoli že; Verstappen mirno pričakuje premiero v Savdski Arabiji. »Ne glede na to, kako se bo razpletla sezona, bo zame izjemno uspešna,« je omenil 24-letni Nizozemec, ki ne verjame, da je zaradi mladosti in posledično pomanjkanja izkušenj v slabšem položaju kakor njegov angleški tekmec. »Ko si enkrat v dirkalniku, ni pomembno, koliko si star. Na stezi šteje le, koliko si dober. In oba z Lewisom sva vrhunska dirkača,« je razmišljal Verstappen, ki je na včerajšnjih prostih treningih (drugega so sicer predčasno končali zaradi hude nesreče Ferrarijevega dirkača Charlesa Leclerca) zasedel drugo in četrto mesto.

Lewis Hamilton je z Mercedesovo črno puščico najbolje začel vikend v Džidi. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

Steza spominja na monaško, le da je hitrejša in nevarnejša

Obakrat je bil najhitrejši Hamilton, ki je sicer stezo v Džidi primerjal z monaško, le da je ta v Savdski Arabiji veliko hitrejša in obenem tudi nevarnejša. »To je bil dober dan za nas. Preizkusili smo določene nastavitve in šli v pravo smer. Vemo, kaj moramo narediti,« je razkril 36-letni Anglež. Kot je pripomnil, bi bil, če bi na zadnjih dveh preizkušnjah (teden po jutrišnji veliki nagradi Savdske Arabije bo na sporedu še finale v Abu Dabiju) nadomestil osem točk zaostanka za Verstappnom in si pidirkal lovoriko, to njegov največji podvig na športni poti.

»To bi bil moj največji uspeh iz več razlogov, prvič zato, ker še noben dirkač ni osvojil osem naslovov svetovnega prvaka, drugič zato, ker sem sredi enega najtežjih dvobojev, kar jih je doživel ta šport, tretjič pa zaradi vseh okoliščin, ki jih je s seboj prinesla pandemija novega koronavirusa,« je poudaril Hamilton, ki mu je vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff za zadnji dve dirki obljubil pravo granato, kar zadeva motor.