Hamilton se počuti kot boksar, Verstappna poganja jeza

Prihajajoči konec tedna bo prinesel odločitev o svetovnem prvaku formule 1. V igri sta že nekaj časa le še dva, branilec naslova Lewis Hamilton in izzivalec Max Verstappen. Pred zadnjo postajo sta po točkah izenačena, strasti, tako tiste pri neposrednih udeležencih kot pri navijačih, pa so po nedeljski dirki v Džedi razgrete še močneje kot prej.

Nedeljska dirka v Džedi, ki je bila prva na tem prizorišču, je poskrbela za veliko razburjenj. Na koncu je bil na stezi boljši Hamilton, ki se je ubranil napadov mlajšega tekmeca. Ta si je med sezono s svojim načinom vožnje nakopal tudi precej sovražnikov, kljub porazu v nedeljo pa ima še vedno boljše izhodišče.

Verstappen je dvakrat prehitel Hamiltona, ki pa je vseeno osvojil zmago v Džedi. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Ima namreč več zmag (devet, Hamilton pa osem) in če bosta tudi po Abu Dabiju ostala pri enakem številu točk, bo prvak prvič v karieri postal Nizozemec. A ta scenarij bi se lahko uresničil le v enem primeru, če bi tekmeca odstopila ali pa se zaletela in oba predčasno končala dirko brez točk, česar pa si verjetno nihče ne želi.

V dolgi zgodovini formule 1 je zadnja dirka sezone o prvaku odločala že velikokrat. Letošnji zadnji dvoboj bo 30. primer, ko bo skupni zmagovalec znan šele po koncu zadnje preizkušnje. A šele prvič po letu 1974, takrat sta bila glavna junaka Emerson Fittipaldi in Clay Regazzoni, sta dirkača po predzadnji točkovno izenačena. Pred 47 leti je na koncu zmagal Fittipaldi.

»Upam, da je bila zadnja dirka dobra izkušnja za vse in da se bomo v Abu Dabiju iz tega kaj naučili. Hitrejši avto s hitrejšim voznikom pač zmaga, ne tisti, ki drugega zrine s steze,« je po dirki v Džedi dejal vodja moštva Mercedes Toto Wolff. Pridružil se mu je tudi vodja konkurenčne ekipe Red Bull Christian Horner: »Želimo zmagati na stezi, ne ob njej ali pa v pisarnah vodje tekmovanja. Upam, da bo v Abu Dabiju dirka čista in poštena.«

V Monzi je Verstappen tako nasadil Hamltona. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Verstappen je v Džedi kljub napadom na Hamiltona, po katerih je že med dirko dobil pet sekund kazni, po njej pa še deset, ki pa niso vplivale na vrstni red, ostal drugi. Britanec, ki lovi že osmi naslov svetovnega prvaka, je po dirki dejal, da je Verstappen tokrat presegel vse meje. A obenem dodal, da je pripravljen na boj.

»Vznemirjen sem. Podobno kot pred boksarskim dvobojem. Pripravljen sem na vse,« je dejal Hamilton. Izkušeni Britanec je bil v dolgi karieri že na obeh straneh sreče, ko gre za tesen razplet seštevka sezone. Leta 2007 je proti Kimiju Räikkönenu - Finec bo v nedeljo vozil na svoji zadnji dirki v karieri - naslov izgubil le za točko, leto pozneje pa je na podobno tesen način slavil v boju s Felipejem Masso, potem ko je v zadnjem krogu še prišel do petega mesta in dobil dovolj točk za skupno slavje.

Lauda zmagal za pol točke

Zgodovinsko gledano je bil sicer najtesnejši razplet leta 1984. Takrat je Niki Lauda za svoj zadnji naslov le za pol točke ugnal tekmeca iz iste ekipe McLaren, Alaina Prosta. Ena točka pa je odločila o prvaku v letih 1958, 1961, 1964, 1976, 1981, 1994, 2007 in 2008.

Finiš letošnje sezone se je doslej vsekakor bolje posrečil branilcu naslova. Na zadnjih treh dirkah je zmagal in povsem izničil prednost Verstappna, ko se je že zdelo, da ima mladi Nizozemec skorajda prosto pot do naslova. Po Džedi se ni hotel prav veliko zapletati s pogovori o morebitnem nešportnem ravnanju ali divjanju, kar so mu mnogi očitali.

Hamilton in Verstappen sta povsem izenačena po točkah. FOTO: Reuters

»Zadnja dirka bo res vznemirljiva, za prvenstvo in vse nas. Upam, da bomo imeli dober konec tedna. Bomo videli, kaj bo,« je dejal Verstappen, potem ko je zavrnil očitke, da naj bi z namernim upočasnjevanjem povzročil trčenje.

Hamilton je nazadnje kljub posledicam tega bližnjega stika prišel do zmage, 103. v karieri. S 104. pa bi si zagotovil tudi rekordi osmi naslov prvaka (doslej je v zgodovinskih statistikah s sedmimi izenačen z Nemcem Michaelom Schumacherjem).

Če pa bo zmagal Verstappen ali pa bo na dirki pred Hamiltonom, bo poskrbel za svoj prvi naslov in tudi sploh prvega za svojo državo. Nizozemske namreč še ni na seznamu držav, iz katerih prihajajo svetovni prvaki, na drugi strani imajo Britanci do zdaj 20 naslovov prvaka.