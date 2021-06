Hamilton zaskrbljen: mar Mercedes izgublja prevlado?

Rezultati prvega prostega treninga v Bakuju:

1. Verstappen (Niz, Red Bull) 1:43,184, 2. Leclerc (Mon, Ferrari) + 0,043, 3. Sainz ml. (Špa, Ferrari) 0,337, 4. Perez (Meh, Red Bull) 0,446, 5. Ricciardo (Avst, McLaren) 0,548, 6. Gasly (Fra, AlphaTauri) 0,573, 7. Hamilton (VB, Mercedes) 0,709, 8. Norris (VB, McLaren) 0,812, 9. Alonso (Špa, Alpine) 1,593, 10. Bottas (Fin, Mercedes) 1,707, 11. Räikkönen (Fin, Alfa Romeo) 1,759.

Lewis Hamilton se je moral sprijazniti šele s sedmim in enajstim mestom. FOTO: Francois Nel/Reuters

Rezultati drugega prostega treninga v Bakuju:

1. Perez (Meh, Red Bull) 1:42,115, 2. Verstappen (Niz, Red Bull) + 0,101, 3. Sainz ml. (Špa, Ferrari) 0,128, 4. Leclerc (Mon, Ferrari) 0,321, 5. Gasly (Fra, AlphaTauri) 0,419, 6. Alonso (Špa, Alpine) 0,578, 7. Giovinazzi (Ita, Alfa Romeo) 0,826, 8. Norris (VB, McLaren) 0,903, 9. Ocon (Fra, Alpine) 0,905, 10. Cunoda (Jap, AlphaTauri) 1,015, 11. Hamilton (VB, Mercedes) 1,041.



V Bakuju bo v nedeljo (s štartom ob 14. uri) šesta letošnja dirka za svetovno prvenstvo v formuli 1. Na prostih treningih pred veliko nagrado Azerbajdžana sta kraljevala Red Bullova dirkača, ki sta na slikoviti ulični progi v glavnem mestu Azerbajdžana danes narekovala peklenski ritem.Na dopoldanskem treningu je bil najhitrejši(1:43,184), popoldne pa je bil nizozemski as, ki vodi v skupni razvrstitvi za SP, drugi za svojim mehiškim moštvenim sotekmovalcem(1:42,115). »To je bil moj najboljši petek v letošnji sezoni,« je bil nasmejan Perez, medtem ko Verstappen ni bil povsem zadovoljen. »Na prvem treningu sem se v dirkalniku počutil zelo udobno, pred drugim pa smo malce spremenili nastavitve, da bi preverili, ali sem lahko še hitrejši. Vendar pa nato nisem bil najbolj zadovoljen,« je pojasnil 23-letni Nizozemec.Slabe volje so bili pri Mercedesu, saj je angleški šampions precejšnjim zaostankom izvlekel šele sedmo in enajsto mesto. Še slabši je bil njegov finski ekipni kolega(10. in 16.), ki sicer v Bakuju brani zmago izpred dveh let. »Ne vem, kaj je bilo narobe. Čeprav sem napadal in vozil na meji, nikakor mogel poseči višje, ker nisem imel pravega oprijema. Zato nas čaka nas še ogromno dela, saj moramo čim prej ugotoviti, kako tu izboljšati naš dirkalnik,« je zmajeval z glavo Hamilton.