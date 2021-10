Herlings odstopil, drugi Gajser spet čisto blizu

Dober razplet prve vožnje za VN Pietramurate v Trentinu za svetovnega prvaka v motokrosu Tima Gajserja (Honda). Z drugim mestom je osvojil 22 točk in se močno približal vodilnemu Jeffreyju Herlingsu (KTM), ki je po štartu padel in uničil motor. Nasmihala se mu je zmaga, toda premagal ga je Romain Febvre (Kawasaki), ki je virtuačno prevzel vodstvo v prvenstvu.

Štart je sicer kot ponavadi dobil Jorge Prado (KTM), vendar je Gajser že v prvem krogu švignil mimo Španca, ki ga je prehitel tudi Febvre. Gajser si je privozil nekaj sekund prednosti, toda Febvre ni popuščal. Tretji je bil Antonio Cairoli, ki je imel že precejšen zaostanek.

Gajser brani naslov svetovnega prvaka. FOTO: Honda Racing

Hitri Febvre se je bližal Slovencu, ki ni imel pravega ritma. Deset minut pred koncem je bila razlika štiri sekunde, malo kasneje le še dobra sekunda in vnel se je hud boj za zmago. Prvi napad je Tiga243 odbil, drugega ne, vendar se ni vdal in vrnil udarec ob izteku časa.

Tudi zadnji trije krogi so bili razburljivi, Gajser je sprva ubral boljše linije in tekmecu preprečeval možnosti za napad. Potem pa je storil dve manjši napaki, ki ju je Febvre izkoristil in prišel do pomembnih 25 točk, s katerim je teoretično osvojil rdečo številko. Treje mesto je osvojil domači veteran Cairoli.

Gajser ni imel pravega ritma v drugem delu prve vožnje. FOTO: Honda Racing

»Čutil sem, da sem hitrejši, naredil sem potezo, toda potem naredil napako. Nekajkrat sva se s Timom prehitela, ampak jaz sem bil srečnejši. Lepa dirka,« je v cilju dejal Febvre. V Hondini garaži niso skrivali razočanja, ker je Tim izgubil tri točke, ki so lahko na koncu odločilne.

Druga vožnja bo ob 16.10.

Gajser ima veliko navijačev v Italiji. FOTO: Honda Racing

Pred dirko je imel Herlings 555 točk, Febvre 531 in Gajser 528. Do konca so še tri dirke, v nedeljo spet v Pietramurati, potem še dve v Mantovi (7. in 10. november).

V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Tom Vialle, Jan Pancar je bil 18. in je osvojil tri točke.