Igre za 300.000 otrok zdaj doma tudi v Sloveniji

Na Kongresnem trgu se je družini Športnih iger mladih tudi uradno pridružila še četrta članica - Slovenija. Na slavnostni otvoritvi ni manjkalo zvenečih imen iz sveta športa in politike, tako iz slovenskega prostora kot širše iz prostora nekdanje skupne države. Zagorel je tudi slavnostni plamen iger, ki je mlade športnike pospremil k tekmovanjem in predvsem druženju. »Tudi zaradi športnih iger bo sobivanje v regiji boljše, o tem sem prepričan,« je otvoritev pospremil predsednik slovenske vlade Robert Golob.

Idejni vodja, ustanovitelj in glavno gonilo športnih iger mladih na Balkanu Zdravko Marić letos bedi nad že 28. sezono tega regionalnega športnega tekmovanja, kjer so rezultati pomaknjeni v ozadje, glavno je druženje in sproščeno ter koristno preživljanje prostega časa s športom v mislih. Kongresni trg je ob slavnostni otvoritvi gostil 3000 osnovnošolcev in srednješolcev, skupno je na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini in v Sloveniji v okviru športnih iger mladih letos svoje spretnosti preizkušalo že 300.000 otrok.

Vzdušje v Ljubljani je bilo odlično. Foto Voranc Vogel

»Ne morem mimo vseh znanih športnih obrazov, ki so prišli podpret in pospremit današnje dogajanje, oni so vzor za otroke, seveda pa se zahvaljujem prav vsem udeležencem iger, brez njih naše delo ne bi imelo smisla. Lepo se imejte, najboljši pa se bodo z drugimi otroci srečali v Splitu,« je na otvoritvi povedal Marić. Najboljše v vseh 10 disciplinah v posameznih državah namreč za nagrado čaka pot na zaključni turnir v Split, kjer bo regionalno tkanje vezi še bolj v ospredju.

Otroci bodo od iger odnesli največ, ne zaradi tekmovalnosti, temveč zato, ker s športom tkemo najpomembnejše vezi prijateljstva. Robert Golob

Glede na to, da v naši soseščini igre potekajo že četrt stoletja, ne moremo mimo vprašanja, zakaj se Slovenija igram pridružuje šele zdaj? Marić je za Delo pojasnil: »Želeli bi si priti že prej, a enostavno ni bilo mogoče. Igre so ogromen organizacijski in tudi finančni zalogaj, brez politične, gospodarske in tudi medijske podpore takšnega dogodka ne moremo izpeljati. Tudi zdaj ga ne bi mogli, če ne bi bilo našega največjega podpornika in ambasadorja Aleksandra Čeferina, ki je z nami že pet let. Njemu se moram posebej zahvaliti za vse, kar je naredil za nas.« Predsednik Uefe je v šali dejal, da je »Mariću lažje pomagati, kot ga poslušati po telefonu, ker ga je nemogoče ustaviti,« nato pa v bolj resnem tonu zaključil: »Zdaj smo tukaj in vesel sem, da je temu tako.« Proračun športnih iger za vse štiri države skupaj znaša osem milijonov evrov, je še pojasnil Marić.

Mladi so se razveselili tudi plesnih in glasbenih točk, najbolj pa nagovorov športnih idolov. Foto Voranc Vogel

Vrsaljko in Ivanišević navdušila publiko

V publiki so bila številna znana imena, ki so se odzvala povabilu prirediteljev. Teniški zvezdnik Goran Ivanišević se je z veseljem slikal z navdušenimi gledalci in otroki, Zlatko Zahović in Marko Simeunović sta spomnila na zlate čase slovenske nogometne reprezentance, ki jih bomo podoživljali vse do letošnjega eura, Radoslava Nesterovića ob markantni postavi v množici ni moč zgrešiti, največ časa pa si je za otroke vzel nekdanji nogometaš madridskega Atletica Šime Vrsaljko, ki je neumorno delil avtograme in se fotografiral z otroci. Ti so bili tudi sicer najbolj navdušeni ob video nagovoru ambasadorja Luke Modrića, športni del dogajanja pa je zaokrožil prižig slavnostnega ognja športnih iger mladih, za kar je poskrbela slovenska olimpijka Anita Horvat.

Med častnimi gosti in najbolj zaslužnimi, da so igre mladih prišle v Slovenijo, so bili predsednik Uefe Aleksander Čeferin, župan Ljubljane Zoran Janković in predsednik vlade RS Robert Golob. Foto Voranc Vogel

Na družabnem športnem dogodku niso manjkala niti ugledna politična in gospodarska imena. Ob predsedniku vlade Golobu in ministru za gospodarstvo, turizem in šport Matjažu Hanu so v Ljubljano prišli tudi vidni predstavniki hrvaškega političnega vrha, med njimi podpredsednik vlade Oleg Butković, iz vrst gospodarstvenikov pa je svojo podporo športu in mladim izrazil Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja, enega glavnih pokroviteljev slovenskega dela športnih iger.

Ob slovesnem prižigu ognja so sodelovala številna znana imena. Foto Voranc Vogel

»Otroci bodo od iger odnesli največ, ne zaradi tekmovalnosti, temveč zato, ker s športom tkemo najpomembnejše vezi prijateljstva. Tudi zato bodo sobivanje in odnosi v regiji v prihodnje boljši, bolj zgledni. In ne pozabite, nobena zmaga ni vredna nič, če jo dosežemo brez ferpleja,« je sporočilo iger mladih vsem udeležencem prenesel Golob.