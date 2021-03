Ingebrigtsen po uspešni pritožbi do zlata

Norveški atlet Jakob Ingebrigtsen, ki je bil sinoči na dvoranskem evropskem prvenstvu diskvalificiran po osvojenem prvem mestu v finalu na 1500 metrov, je bil po pritožbi vendarle razglašen za zmagovalca. S časom 3:37,56 je osvojil zlato in si bo drugega skušal priteči še v nedeljo na 3000 m.



Pritožbena žirija je v odločitvi zapisala, da je Ingebrigtsen na startu nogo položil izven proge, ker ga je porinil tekmovalec ob njem, vendar pri tem ni dobil nobene prednosti, ki bi vplivala na razplet tekme in dosežen izid.



Zlata medalja je bila v zadnji od šestih petkovih končnih odločitev dneva sprva dodeljena domačemu veteranu Marcinu Lewandowskemu (3:38,06). Triintridesetletnik je sedaj ostal brez četrtega zlata na teh tekmovanjih, tri v nizu bi imel na 1500 m.



Trinajst let mlajši Ingebrigtsen, prejšnji mesec je postavil peti najboljši izid vseh časov na 1500 m, je po diskvalifikaciji razočaran dejal, da v nedeljo ne bo tekel na 3000 m, kjer bo branil naslov izpred dveh let, ko je bil v Glasgowu še srebrn na 1500 m. Dve zlati medalji je na 1500 in 5000 m na EP na prostem osvojil že leta 2018, ko mu je bilo 17 let.



Za Lewandowskim je bil v petek tretji Španec Jesus Gomez (3:38,47), četrti pa še en Španec, Ignacio Fontes (3:39,66).



Izidi finala moškega teka na 1500 metrov

1. Jakob Ingebrigtsen (Nor) 3:37,56

2. Marcin Lewandowski (Pol) 3:38,06

3. Jesus Gomez (Špa) 3:38,47

4. Ignacio Fontes (Špa) 3:39,66

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: