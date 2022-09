Italijani niso boljši, ta generacija pa še ni rekla zadnje besede

V Katovicah, kjer bo zaključek SP, je tudi zdajšnji trener Merkurja Maribora, nekdanji reprezentant ter med leti 2018 in 2021 pomočnik slovenskih selektorjev, Sebastijan Škorc. Prepričan je, da Italijani niso boljši od Slovencev. Oseminštiridesetletni odbojkarski strokovnjak je v pogovoru za STA ocenil trenutno stanje reprezentance, ki ji je tudi po koncu pogodbe leta 2021 z Odbojkarsko zvezo Slovenije, ostal blizu. V teh tednih namreč na prizorišču opravlja vlogo strokovnega komentatorja na SP, ki ga gostita Poljska in Slovenija.

»Lahko povem, da so naši fantje pokazali točno to, o čemer so se pogovarjali. Po zgodbi, ki se nadaljuje po treh medaljah na evropskih prvenstvih, gredo zdaj na Poljsko po to, kar jim še manjka. O kakovosti in izkušnjah ni treba biti pameten. Vsi se zavedamo, da spadamo v sam vrh svetovne odbojke in to so fantje v Stožicah tudi pokazali. Doslej lahko prvenstvo ocenimo z odlično, če ne bi, zdaj ne bi igrali na Poljskem. Tam pa bomo videli, kako se vzame medalje. O žlahtnosti pa ne bi govoril,« je dejal tudi v prihajajoči sezoni trener Merkurja Maribora in se dotaknil še sijajnega vzdušja v največji dvorani na sončni strani Alp.

»Stožice so z navijači nekaj posebnega. So trdnjava in tudi navijači imajo za uspeh precej zaslug. Fantje se zavedajo, da jih v prvem nizu proti Ukrajini ni bilo na igrišču. Ko se pogovarjamo o ukrajinski in slovenski odbojki, sta to dva različna svetova. Oni imajo enega kakovostnega igralca, Oleha Plotnickija, mi jih imamo deset. Kar se je zgodilo, se je. Ne gre za nervozo, ampak Slovenci so to tekmo morali dobiti, Ukrajinci niso potrebovali ničesar. Že to, da so bili med 24 ekipami, je zanje vse. Dobili so povabilo na SP, sicer jih tu ne bi bilo. O kakovosti se ne pogovarjamo, podobno kot za dvoboje z Nemčijo. Naredili smo to, kar smo morali,« je prepričan Škorc.

Popravnih izpitov ni

Nemudoma je ponovil krilatico, da je šport nepredvidljiv, vlogo favoritov pa je treba potrditi na igrišču. Te oznake proti Italijanom slovenski odbojkarji sicer ne bodo imeli, vseeno pa nekdanji reprezentančni libero tega naziva ne priznava niti Italijanom.

»Italijani niso boljši od nas. Mi se o Sloveniji pogovarjamo kot o eni največjih reprezentanc. Imamo kompletno reprezentanco z menjavami. Italijani so zelo kakovostni, a za Yurija Romana, če mu ne steče, prave menjave na mestu korektorja nimajo. Tu smo močnejši, na preostalih pozicijah so plusi in minusi, vendar smo približno enaki. Na mestu sprejemalca je Alessandro Michieletto v svetovnem vrhu, tudi Daniele Lavia je tu, a mislim, da ni na ravni Klemna Čebulja, Tineta Urnauta in Roka Možiča. Tu smo močnejši, kako pa bomo odigrali, kako bo igralcem steklo, ne vem,« je še poudaril.

Prepričan je, da bodo slovenski odbojkarji naredili vse za zmago, ampak ker igrata evropski prvak in podprvak, bodo odločale malenkosti. Dodal je še, da imajo morda Italijani malenkostno prednost, ker so lani proti Sloveniji slavili v finalu EP, takrat tesno s 3:2 v nizih, obenem pa imajo za sabo na tem SP v izločilnih bojih že dve zahtevni tekmi proti Kubi (3:1) in Franciji (3:2). Slovenci tako zahtevnega dela le niso imeli, a zagotavlja, da to ne zmanjšuje vrednosti polfinala na odbojkarskem mundialu. Priložnost za kaj več pa prav tako obstaja, dodaja.

»V športu popravnih izpitov ni. Generacije gredo mimo, prvenstva prav tako. Vzameš pokal ali ga ne, to ti ostane v glavi. Ne bi rekel, da je maščevanje, mi gremo po nekaj novega. Mi gremo premagati Italijane na svetovnem prvenstvu, na EP 2021 jih več ne moremo, ker je za nami. Prepričan sem, da tudi fantje razmišljajo le o tem, kako Italijane premagati. So pravi profesionalci, vedno ponavljam, da vedo, zakaj so tukaj, zakaj žrtvujejo svoja poletja in po kaj so šli na Poljsko,« je nadaljeval.

V pogovoru za STA je ocenil tudi menjavo selektorja. Pred mesecem dni je Avstralca Marka Lebedewa na klopi zamenjal Romun Gheorghe Creţu, podoba reprezentance pa se je nato spremenila, priznava: »Ta poteza se je pokazala za fenomenalno. Kako smo bili videti in kakšni smo zdaj, je velika razlika.«

Menjava generacije bo, a ta še ni rekla zadnje

Za konec je podal še nekaj misli o menjavi generacije, ki se obeta slovenski reprezntanci v naslednjih letih. Prave časovnice za to ni, a Škorc pravi, da se bo to dogajalo postopoma: »Ko se bo menjala generacija, nismo Italija. To je odbojkarski NBA, vsi želijo tam igrati. Ko želiš v Italiji pomladiti reprezentanco, to lahko storiš, pri nas pa se pozna že en, dva, trije manjkajoči igralci. Ostati na vrhu bo težava, bomo pa poleg vrha. Imamo kakovost, v klubih se dobro dela, tudi v reprezentanci. Moramo se zavedati, kakšna je slovenska liga. Menjava ne poteka čez noč. Ni pa neke bojazni, da se ne bi uvrščali na velika tekmovanja, da bi izpadli iz svetovne lige. Zagotovo se ne bo menjala cela generacija hkrati, torej po pet, deset igralcev.«

Hitro pa je še dodal: »Vemo, da ta generacija še ni rekla zadnje. Pred nami je ta polfinale, pred nami so še olimpijske igre, evropsko prvenstvo. Fantje se bodo sami odločili. Športna kariera se podaljšuje, poleg tega pa se v športu ne pogovarjamo o starih in mladih, temveč o dobrih in slabih.«