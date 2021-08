Jamajška šprinterska kraljica mora izpolniti še eno misijo

Jamajška šprinterska kraljica Elaine Thompson-Herah, ki je na nedavnih olimpijskih igrah v Tokiu ubranila zlati lovoriki v tekih na 100 in 200 metrov izpred petih let v Riu de Janeiru, je svojo premoč potrdila tudi na mitingu diamantne lige v ameriški zvezni državi Oregon. In to na kakšen način!



Na tekmovanju v Eugenu je v teku na 100 metrov zmagala z imenitnim časom 10,54 sekunde, s čimer je za pičlih pet stotink zgrešila svetovni rekord legendarne Američanke Florence Griffith-Joyner iz leta 1988. Tako je Elaine Thompson-Herah odtekla drugi najboljši dosežek v zgodovini!



»Zaradi tega teka še bolj verjamem, da je svetovni rekord že na dosegu mojih rok oziroma nog, kajti imam še obilo rezerve,« je poudarila 29-letna Jamajčanka in v isti sapi pribila, da o kakšnem proslavljanju uspehov še ne razmišlja. »Za to bo dovolj časa oktobra in novembra, zdaj moram izpolniti še eno misijo,« je še dejala Elaine Thompson-Herah, ki je imela pri tem kajpak v mislih izboljšavo 33 let starega svetovnega rekorda.



Zanimivo, da sta se tudi v Eugenu jamajški zvezdnici – tako kot na olimpijskih igrah v Tokiu – najbolj približali rojakinji Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,73) in Shericka Jackson (10,76).

