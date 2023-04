Jan Pancar v Italiji do novih 19 točk

Slovenski motokrosist Jan Pancar (KTM) je na veliki nagradi Trentina za svetovno prvenstvo razreda MX2 zasedel deseto mesto. Prvo vožnjo je končal na 13. mestu, drugo na desetem. Zmagal je Italijan Andrea Adamo (KTM). V razredu MXGP je bil najboljši Španec Jorge Prado (GasGas). Svetovni prvak Tim Gajser še naprej okreva po zlomu stegnenice.

Za Pancarja je bila to druga uvrstitev na deseto mesto v sezoni. To mu je uspelo tudi na VN Argentine za uvod sezone. Na Sardiniji je bil nato 11., v Švici v ponedeljek pa deveti, kar ostaja njegov najboljši letošnji dosežek.

V Pietramurati je bil konec tedna solidno razpoložen. Na drugem treningu je bil celo sedmi, s tega položaja je nato štartal v sobotnih kvalifikacijah, ki pa so se zanj zapletle v prvem zavoju. Pristal je na tleh in na koncu napredoval do 18. mesta, kar je bilo premalo za točke, ki jih v soboto prejme najboljša deseterica.

Po današnjih solidnih štartih je znova dirkal okoli najboljše deseterice. V prvi vožnji je bil po prvem krogu deveti in do konca izgubil nekaj mest ter končal na 13. mestu. Druga vožnja je bila bolj stanovitna, saj se je ves čas gibal okoli desetega mesta.

Osvojil je 19 točk in v prvenstvu zbral 85 točk. To je dovolj za 10. mesto, na vrhu pa je ostal Belgijec Jago Geerts (Yamaha) z 205 točkami.

Med čakanjem na Gajserja ...

V razredu MXGP, v katerem svetovni prvak Gajser zaradi posledic poškodbe po padcu v pripravljalnem obdobju še vedno ne nastopa, je zmago slavil Prado. S prvim in tretjim mestom je storil dovolj, da je za točko ugnal dvakrat drugouvrščenega dirkača Yamahe, Francoza Maxima Renauxa (45:44 točk).

Tretje mesto je kljub padcu v prvi vožnji na koncu osvojil Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM). Ta se je z začelja v prvi vožnji prebil do devetega mesta, drugo pa je prepričljivo dobil in osvojil 37 točk. V skupnem seštevku ima Prado 201 točko, drugouvrščeni Renaux 184, tretji Herlings pa 175.

Naslednja dirka SP bo 30. aprila v portugalski Aguedi.