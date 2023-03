Uvod SP brez Gajserja dobil Fernandez, Pancar za začetek deseti

Na prvi dirki nove sezone svetovnega prvenstva v motokrosu v Argentini je v elitnem razredu MXGP zmago slavil Španec Ruben Fernandez, moštveni sotekmovalec poškodovanega svetovnega prvaka Tima Gajserja. V šibkejšem razredu MX2 je bil prvi Belgijec Jago Geerts, edini slovenski dirkač v Argentini Jan Pancar je bil na prvi dirki sezone 12.

Glavni slovenski adut Gajser se je poškodoval tri tedne pred začetkom sezone, tako da ga še nekaj časa ne bo v konkurenci. A vsaj na uvodni dirki ga je dobro zamenjal moštveni sotekmovalec v ekipi Honda HRC Fernandez, ki je danes dosegel prvo zmago v karieri. Pot do nje je Španec tlakoval z odličnim nastopom v drugi vožnji, ko je prešel v ospredje in vodstvo zadržal. V prvi vožnji je bil šele peti, a ker so tekmeci v drugi delali napake, je bilo na koncu tudi to dovolj za tesno zmago.

Drugi v seštevku dirke je bil na koncu svetovni prvak iz leta 2021 Nizozemec Jeffrey Herlings; zaradi poškodbe je izpustil celotno lansko sezono, zdaj se je vrnil z drugim mestom. Tretji na argentinski dirki pa je bil z enakim številom točk Španec Jorge Prado, ki je tudi prevzel vodstvo v seštevku, saj v tej sezoni zaradi novih pravil v seštevek štejejo tudi izidi kvalifikacij, točke dobi deset najboljših iz sobotne kvalifikacjske preizkušnje. To pa je dobil prav Prado, Fernandez je bil četrti.

Po prvi dirki ima tako Prado 50 točk, Fernandez 48, danes četrti Francoz Romain Febvre pa je skupno tretji s 44.

Prvih 20 točk za Pancarja

V razredu MX2 je uvod v novo sezono dobil Belgijec Jago Geerts pred Italijanom Andreo Adamom in Francozom Thibaultom Benistantom. Jan Pancar, ki letos zadnjič nastopa v tej konkurenci, je prvič v karieri vozil na prizorišču v Villi la Angosturi, saj se doslej ni udeleževal dirk zunaj Evrope.

Argentinski krst je začel zadržano, z 19. izhodiščem v kvalifikacijah, tako da ni dobil nobene dodatne točke za seštevek SP. A danes je nalogo opravil dobro in bil na mestih, ki jih je že dosegal v prejšnji sezoni, ko je bil skupno 11.

V prvi vožnji se je v izognil padcu nekaj tekmecev po štartu ter bil nekaj časa deveti, nazadnje pa je končal kot deseti. V drugi vožnji je prav tako vozil okrog 10. mesta, po manjši napaki ob koncu nekaj izgubil in zdrsnil na 12., vseeno pa je skupno končal na 10. mestu in dobil prvih 20 točk v sezoni 2023.

Naslednja postaja SP bo Riola Sardo na Sardiniji 26. marca.