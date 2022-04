Janja Garnbret ima svet na kolenih, manjka ji Evropa

V nadaljevanju preberite:

Kitajci in Kitajke so svetovni mojstri v namiznem tenisu, seveda tudi Darko Jorgić, Slovenci in Slovenke v športnem plezanju. Obratno pa ne gre, Kitajska seveda v umetni steni ne more priti na vrh. Konec tedna se v Švici začne letošnja sezona svetovnega plezalnega pokala, Janja Garnbret, zlata olimpijska junakinja iz Tokia, in drugi aduti s plezalne, seveda tudi sončne, strani Alp pa so predstavili svoje misli pred novimi tekmovalnimi izzivi.