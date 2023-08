Janji Garnbret zlato in Pariz

Janja Garnbret je z dvema zlatima in srebrno kolajno absolutna zmagovalka svetovnega prvenstva v športnem plezanju v Bernu. Za konec prvenstva je zmagala še v kombinaciji balvanov in težavnosti. To je bila deseta kolajna na SP za 24-letno Korošico, osma zlata, za nameček pa je osvojila še vozovnico za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Garnbret je v PostFinance Areni v Bernu osvojila vse tisto, po kar je prišla v sončno in toplo Švico. Najbolj pomembna nagrada za vse dosežke in odlične nastope je osvojena olimpijska kvota. Najboljši slovenski športni plezalki je tako kot pred štirimi leti na SP v Hačiodžiju kot zmagovalki samostojne olimpijske discipline kot prvi pripadla tudi vstopnica za olimpijski nastop.

Garnbretova je daleč najuspešnejša tekmovalka v karavani na SP. Kot rekorderka po številu zlatih kolajn je že prišla na letošnje SP, na katerem je kar krepko izboljšala in popravila svoj lastni mejnik.

Korošica je na svetovnem prvenstvu v Bernu povedla po balvanih, prvem delu večernega finala olimpijske kombinacije.

Janja Garnbret se je pred številnimi navijači, ki so se zbrali na večernem spektaklu v PostFinance Areni, že na prvem balvanu prikazala v najlepši luči. Hitropotezno je v prvem poskusu rešila prvi balvan ter se zavihtela na vrh za prvih 25 točk od 100 možnih v prvi rundi današnjega finala.

Drugi balvanski »sudoku« je Garnbret skorajda rešila v prvem poskusu, vrh ji je dobesedno spolzel iz rok. V drugo ga je vendarle zadržala, dodatni poskus jo je stal 0,1 točke, po dveh balvanih je imela izkupiček 49,9 točke.

Tretji balvan je znova rešila v prvo, s 74,9 točke je prevzela tudi vodstvo. Četrti balvan je bil zahtevnejši, obe coni v smeri je zmogla v prvo, štirikrat pa je poskusila osvojiti vrh in štirikrat ji ni uspelo zadržati vrha.

Na OI še Avstrijka in Japonka

Pred težavnostnim delom kombinacije je imela največ točk, 84,9 od 100 možnih. Edina v finalu je osvojila tri balvanske smeri. Američanka Brooke Raboutou na drugem mestu je zaostajala 15 točk.

Finale je bil odločilni del letošnjega prvenstva za ženske. V finalu se je merilo najboljših osem, finalistke so se merile na štirih balvanskih in eni težavnostni smeri. Zmagala je tista, ki je zbrala največ točk. Na voljo jih je bilo 200.

Garnbretova jih je zbrala 177. V težavnosti ni osvojila vrha smeri. Zmagala je z višino 49+, kar pa je povsem zadoščalo za nov zlati dosežek, le Japonka Ai Mori je bila za gib boljša (50+). Mori, ki je bila na balvanih šesta, je sicer dobila težavnostno rundo, s seštevkom 140,6 točke je osvojila bron. Srebro je pripadlo Avstrijki Jessici Pilz (157,1 točk), ki je bila tretja na balvanih in četrta po težavnosti. Prve tri že gredo na OI v Pariz.

»Že prvič uvrstiti se na olimpijske igre, tiste v Tokiu, je bil dosežek, dvakrat, to so sanje. Občutka, ko se uvrstiš na olimpijske igre, se nikoli ne naveličaš. Sem samo izjemno vesela, da bom šla v Pariz naslednje leto. Res sem si želela kvalificirati za olimpijske igre že na tem svetovnem prvenstvu, pač ravno za to, da si potem pomirjen, tako da sem samo vesela, da se je izšlo tako, kot se je izšlo,« je bila presrečna Janja Garnbret.

»Tokrat sem bila ta prava v bistvu ves dan, že zjutraj sem se zbudila ta prava. Vsi so rekli, da sem ta prava. Pravijo mi, da sem čudna takrat, ko sem ta prava, tako da tokrat je bil en super dan, bi lahko rekla. A seveda ne gre le za OI, štejejo tudi kolajne na svetovnih prvenstvih. Plezala sem mirno in veselo, v steni sem bila sproščena, vse se je splačalo. Počutim se neverjetno in sproščeno. Slišala sem navijanje občinstva. Vem, da bodo druga dekleta trdo trenirala do olimpijskh iger, a tudi sama bom,« je dodala in sklenila: »Odleglo mi je po eni strani, po drugi strani sem res vesela, ker ni bilo lahko plezati pod takim pritiskom težavnostno smer.« Njej v čast so v skoraj polni dvorani zaigrali slovensko državno himno, ob tem pa so jo simbolno izročili veliko letalsko vozovnico za Pariz, na katero se je tudi podpisala.