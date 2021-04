Janja Garnbret pričakuje finale kot najboljša plezalka

V finalu tri slovenske plezalke

Janja je le za rešitev plezalne uganke tretjega balvana potrebovala dva poskusa, prvega, drugega in četrtega pa je premagala že v prvo. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

je sijajno začela sezono mednarodnih tekmovanj v sklopu svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini balvani v Meiringenu v Švici. Slovenska šampionka je predstavo, ki jo je prikazala v petkovih kvalifikacijah s petimi osvojenimi vrhovi, ponovila danes v polfinalu, ko je preplezala vse štiri balvane za prepričljivo vodstvo.Slovenska kandidatka (22) za zlato odličje na olimpijskih igrah avgusta v Tokiu je v kvalifikacijah vseh pet balvanov preplezala od prvega do finalnega oprimka v prvem poskusu. V polfinalu je prikazala novo izjemno predstavo. Le za rešitev plezalne uganke tretjega balvana je potrebovala dva poskusa, prvega, drugega in četrtega pa je premagala že v prvo,Garnbretova, ki je v Meiringenulanska preizkušnja je bila odpovedana zaradi pandemije novega koronavirusa, bo zvečer znova del šesterice, ki se bo merila za zmago.V finalu bo možno spremljatiMesto v najboljši šesterici sta si priborili tudiin, ki sta z dvema vrhovoma in polovico preplezane ene smeri za osvojeno cono, osvojilo peto in šesto mesto polfinala.(en vrh in ena cona) je zasedla 10. mesto,(en vrh) in(tri cone, brez vrha) pa sta slovenske nastope v polfinalu sklenili na 14. in 15. mestu od dvajsetih polfinalistk. V ženskem finalu se bodo merile še Francozinjajaponska veterankaki sta z enim vrhom manj osvojili drugo in tretje izhodišče, Američanka Nje bila četrta.Pri moških si je najboljši položaj s tremi vrhovi balvanskih smeri od štirih v polfinalu zagotovil Čehki kot edini evropski predstavnik v finalu vodi pred japonsko trojicoAmeričanje peti, šesterico finalistov zaokrožuje četrti japonski finalist. Osmoljenca dneva sta zanesljivo Slovencainki sta z dvema vrhovoma smeri ostala tik pod mejo finala na sedmem oziroma devetem mestu. Njun seštevek poskusov je bil namreč večji od Colemana in Fujiija, ki sta prav tako imela dva osvojena vrhova.ki je bil s tretjim dosežkom kvalifikacij najboljši Slovenec v moški konkurenci, je tekmovanje končal na desetem mestu, en vrh v prvem poskusu in osvojena cona v še enem balvanu je bilo premalo za finalni boj za stopničke.je z enim osvojenim vrhom osvojil 15. mesto. Začetek finalnih bojev s tremi Slovenkami v boju za stopničke bo ob 19. uri.