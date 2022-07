Janja Garnbret v Chamonixu lovi hat-trick zmag

Športna plezalka Janja Garnbret je na najboljši možni način začela tretjo tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Triindvajsetletnica je z dvema osvojenima vrhovoma vpisala najboljši dosežek današnjih kvalifikacij. Olimpijska šampionka je sezono v težavnosti odprla zelo prepričljivo z zmagama v Innsbrucku in Villarsu. V današnjih kvalifikacijah Chamonixa je bilo uspešnih sedem Slovencev. Poleg Janje Garnbret še Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Domen Škofic, Luka Potočar in Milan Preskar. Kar tri Slovenke so v ženskih kvalifikacijah končale v prvi deseterici.

Mia Krampl je kvalifikacije končala na šestem mestu, potem ko je v prvi smeri osvojila vrh, v drugi pa je padla na višini 37+. Tudi Vita Lukan je navdušila z osmim dosežkom, osvojenim vrhom v prvi smeri in višino 33+ v drugi. Lučka Rakovec je v prvi smeri osvojila vrh, v drugi pa je padla na višini 18, kar je zadostovalo za 21. dosežek kvalifikacij. Tjaša Slemenšek, z višinama dvakrat 30+ je bila 32, in Lana Skušek (33+, 18) pa 43., sta ostali brez polfinala. Polfinale in finale bosta na prizorišču pod masivom Mont Blanca na sporedu v nedeljo.

Olimpijska šampionka in šestkratna svetovna prvakinja si je najboljši izid kvalifikacij razdelila s še štirimi tekmovalkami, obe kvalifikacijski smeri so osvojile tudi Američanki Natalia Grossman in Brooke Raboutou, Chaehyun Seo iz Južne Koreje in Bolgarka Aleksandra Totkova. Pri moških so kvalifikacije zaznamovale precej lahke smeri. Kar 11 tekmovalcev je osvojilo vrhova obeh smeri. Med njimi tudi tokrat najboljši Slovenec Domen Škofic. V moškem polfinalu bosta nastopila še Luka Potočar in Milan Preskar. Potočar je z osvojenim vrhom prve smeri in višino 41+ v drugi v kvalifikacijah vpisal 12. dosežek. Preskar je bil 20. (34+, 41+), Martin Bergant pa je na 57. mestu (30+, 33+) ostal brez polfinala.