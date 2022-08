Janković in Ropret takoj podpišeta dva finala

V nadaljevanju preberite:

Dva župana sta bila skupaj, oba sta za šport, beseda je tekla o svetovnem prvenstvu v odbojki v Sloveniji oziroma Ljubljani. Ljubljanski Zoran Janković in župan Brezovice Metod Ropret sta skupno razgrnila dogodek ter tudi turistično stvarnost in želje ob tem spektaklu. V petek se bo v dvorani Stožice začelo, sploh prvi dvoboj slovenskega dela mundiala, tega namreč gosti še Poljska, bo ob 11. uri obračun med Brazilijo in Kubo, v Ljubljani se bo plesalo po južnoameriških ritmih, zvečer od 20.30 pa po tistih z južne strani Alp. Slovenija se bo namreč udarila s Kamerunom.