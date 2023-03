Janov uspeh je praznik slovenskega šaha

Pred dobrim mesecem smo pisali o drugi velemojstrski normi najboljšega slovenskega mladinca v šahu Jana Šublja in niti v najboljšem scenariju si nismo upali napovedati, da bo tretja in zadnja tako želena velemojstrska norma prišla že z naslednjim turnirjem. A prav to se je zgodilo, ko je Jan na povabilo Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) zaigral na posamičnem članskem evropskem prvenstvu. Šubelj je tekmovanje začel udarno in proti velemojstrom (pomeril se je kar s sedmimi) nadaljeval spektakularno, malodane nezaustavljivo. Njegove predstave so bile navdušujoče, polne iskrivega znanja, izvirnosti in mladostniškega poguma.

Jan je v Vrnjačko Banjo prišel motiviran in s ciljem uloviti še zadnjo velemojstrsko normo. Z vrhunsko igro jo je imel v žepu že v sedmem kolu, a je potreboval t. i. veliko normo iz devetih partij. Mnogi bi na tem mestu klonili pod (pre)velikim pritiskom, a Šublja krasi čvrst značaj, ki ga že leta upravičeno uvršča med najbolj nadarjene mladince na svetu in ga v odločilnih trenutkih razlikuje od sivega povprečja. V odločilnih in psihološko najtežjih trenutkih igra še bolje. V osmem kolu EP, ko so se njegove možnosti za osvojitev norme začele silovito krčiti in ga je za šahovnico čakal izkušeni turški velemojster Can (rating 2600), se je naš čudežni deček razcvetel. Tekmec je že v otvoritvi zašel v slabši položaj in pod Janovimi jeklenimi potezami je klonil v vsega 32. potezi. S celo točko si je tako že pred deveto partijo zagotovil naslov velemojstra, kar mu je omogočilo bolj sproščen zaključek prvenstva in odprlo možnosti uvrstitve na svetovni pokal.

Velemojstrska pot komaj 18-letnega Šublja je ekspresna. Prvi pogoj je izpolnil z delitvijo prvega mesta pred dobrim letom na zaprtem velemojstrskem turnirju v Novem Sadu, medtem ko si je drugo normo priboril z odlično predstavo v Bassani del Grappa v začetku februarja.

Da je njegova nadarjenost nesporna, govorijo številne kolajne in uvrstitve med prvo deseterico na mladinskih EP in SP. Ima osem odličij, od tega kar tri zlate. Svojo prvo kolajno je osvojil pri vsega 12 letih na mednarodnem kadetskem prvenstvu. Večkrat je bil visoko uvrščen tudi na svetovni lestvici v svoji kategoriji, nepogrešljiv pa je tudi v slovenskem članskem šahu. Pohvali se lahko z dvakratnim naslovom državnega prvaka v standardnem šahu in več nastopi za našo moško reprezentanco.

Pomembno vlogo pri Janovem razvoju so odigrali starši, trener Martin Kodrič, gonilna sila šaha v Komendi Franc Poglajen, matična kluba in ŠZS, ki je na predlog strokovnega sveta že leta 2017 Šublja uvrstila v projekt »Velemojster«, kar mu je omogočilo stalno dodatno finančno in organizacijsko-logistično podporo. Pri 15 letih je na selektorjevo povabilo dobil priložnost nastopa na članskem EP v Gruziji. Za izjemne dosežke je ob podpori ŠZS prejel še športno štipendijo OKS in postal prejemnik sredstev v okviru razpisa Mladi upi 2021, kar je zagotovo ugodno vplivalo k uresničitvi njegovega velikega cilja.

Šubelj je po dobrem desetletju postal novi slovenski velemojster. Če bo mednarodna šahovska organizacija FIDE velemojstrski naslov uradno potrdila še pred septembrom (ko bo Jan dopolnil 19 let), bomo sočasno dobili tudi novega najmlajšega velemojstra v zgodovini Slovenije. Janov uspeh je praznik slovenskega šaha in pomeni navdih za bodoče rodove. Prišel je ob pravem času, ko šah doživlja preporod in obsežno prepoznavnost.