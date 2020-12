Japonci bi raje še preložili olimpijske igre

Večina Japoncev je še naprej proti organizaciji olimpijskih iger v Tokiu prihodnje leto, so pokazali rezultati nedavne ankete televizijske mreže NHK. Prebivalci si v času pandemije novega koronavirusa želijo bodisi nove prestavitve ali dokončne odpovedi OI.



V nedavni anketi se javno mnenje ni kaj dosti spremenilo od poletja, ugotavljajo anketarji na Japonskem. Kljub cepivom, ki bodo najbrž na voljo v letu 2021, le 27 odstotkov vprašanih podpira organizacijo iger v predvidenem terminu med 23. julijem in 8. avgustom.



Okoli 32 odstotkov vprašanih bi OI dokončno odpovedalo, 31 odstotkov pa je naklonjenih novi preložitvi. Deset odstotkov vprašanih se je odgovora vzdržalo.



Organizatorji OI in japonske oblasti so sicer že pred časom dejali, da je igre možno izpeljati, tudi če pandemija novega koronavirusa ne bo pod nadzorom. Ob tem so poudarili, da je termin v letu 2021 zadnji možni ter da morebitna nova prestavitev ni mogoča.



Japonska javnost pa o tem ni prepričana. Podobne rezultate je pokazala tudi anketa tiskovne agencije Jiji pretekli teden. V njej 21 odstotkov vprašanih podpira dokončno odpoved, 30 odstotkov pa novo preložitev iger. Še več, 61,2 odstotka vprašanih pa je proti izvedbi OI v letu 2021 po rezultatih ankete tiskovne agencije Kyodo.



Kljub številnim prebojem na področju cepiv, prebivalci na Japonskem ostajajo skeptični do izvedbe OI, ki postajajo vse dražje. Preložitev iger in oblikovanje ukrepov proti koronavirusu se je za organizatorje izkazalo za logistično nočno moro z visoko ceno. Zamude in zdravstveni ukrepi so obstoječemu proračunu za igre naložili vsaj za dve milijardi evrov stroškov.



V deželi vzhajajočega sonca je doslej pandemija zahtevala okoli 2600 življenj.

