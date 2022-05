Japonci bodo motocikle obesili na klin

Japonski Suzuki je potrdil, da se po sezoni 2022 umika iz svetovnega prvenstva motoGP v motociklizmu. V izjavi za javnost je vodstvo ekipe kot vzrok za ta korak navedlo ekonomske razmere ta čas ter načrte o ukinitvi tekmovalnega programa. Ekipa je leta 2020 slavila naslov prvaka v kraljevem razredu motoGP, ko je zmagal Španec Joan Mir. Tudi v tej sezoni Suzukiju ne kaže slabo, po šestih velikih nagradah je četrti Španec Alex Rins z 69 točkami, šesti Mir (56), z 89 točkami je na čelu Francoz Fabio Quartararo (Yamaha).

Lani je Suzuki sklenil novo pogodbo s firmo Dorna, lastnico pravic za motoGP, ki naj bi potekla konec leta 2026. Zaradi neizpolnjenih obvez tako Suzukiju grozi finančna kazen. To ni prvič, da Suzuki zapušča to tekmovanje, že leta 2011 je bilo tako, tudi razlogi so bili podobni kot tokrat. Vrnil se je leta 2015. Posebej uspešno je bilo moštvo v sedemdesetih letih s številnimi naslovi v najmočnejši kategoriji, od Britanca Barryja Sheena, Italijanov Marca Lucchinellija in Franca Uncinija do Američanov Kevina Schwantza in Kennyja Robertsa Jr.