Japonki premočni, mengeški dvojec se veseli uspeha kariere

Za obe slovenski igralki je bil to do zdaj največji uspeh v karieri na turnirjih WTT Contender, obe pa bosta čez dva dni že igrali tudi na turnirju WTT Star Contender, ki bo prav tako v Dohi. Na njem bosta nastopila tudi Darko Jorgić, ki je že uvrščen v glavni žreb, in Deni Kožul, ki bo igral v kvalifikacijah.

»Manjkale so nama izkušnje in zanesljivost na prvih žogicah. Tekmici sta bili zelo dobri in tudi bolj pripravljeni. Vseeno sem zelo vesela, da sva dosegli ta rezultat in tudi sebi dokazali, da se da. Zagotovo se bom spomnila na to, ko bo kdaj težko na treningih ali tekmah. Igrava tudi na naslednjem turnirju, tako da ni se konec,« je po porazu z japonsko navezo dejala Mengšanka Katarina Stražar.

Kljub porazu je bila dobre volje tudi Ana Tofant, ki prav tako prihaja iz Mengša.

»V končnicah prvih dveh nizov sva imeli preveč težav na vračanju servisa, ki sta te malo slabše žogice takoj s pridom izkoristili in se nato razigrali v tretjem nizu. Morda bi se tekma ob dobljenem enem od prvih dveh nizov lahko obrnila tudi kako drugače. Ne glede na današnji poraz proti Japonkama sva dosegli izjemen uspeh, hkrati pa je lepa motivacijo za naprej,« je dodala Tofantova.