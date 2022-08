Jorgić po maratonskem boju v polfinale

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je uvrstil v polfinale letošnjega evropskega prvenstva v Münchnu. Štiriindvajsetletni Hrastničan je bil v četrtfinalnem obračunu po uri in dveh minutah igre boljši od 12 let starejšega Portugalca Tiaga Apolonia s 4:3 (-8, 10, 5, -8, -6, 8, 10). V polfinalu ga ob 17.45 čaka Šved Kristian Karlsson. Poleg Jorgića in Karlssona sta se v polfinale prebila še Nemec Dang Qiu in Šved Mattias Falck.

Jorgić, sicer drugi nosilec evropskega prvenstva v bavarski prestolnici, je v uvodnem krogu ugnal Srba Marka Jevtovića s 4:1, nato pa je na kolena položil še dva Hrvata. Najprej je bil boljši od Filipa Zeljka s 4:2, v osmini finala pa od Tomislava Pucarja s 4:1.