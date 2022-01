Jorgić v polfinalu lige prvakov

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je svojim Saarbrücknom uvrstil v polfinale lige prvakov. Na povratni tekmi četrtfinala je nemški klub doma s 3:2 premagal francoski Hennebont. Prvo tekmo v Franciji je Saarbrücken dobil s 3:0. Jorgić je k zmagi prispeval točko, s 3:0 je premagal Omarja Assarja, z 2:3 pa izgubil proti Švedu Andersu Lindu. Preostali točki sta za domače, ki so že zaostajali z 0:2, dodala Čeh Tomaš Polansky in Nemec Patrick Franziska.

»Pričakovali smo tesen obračun. Hennebont je začel res agresivno in nam ni pustil preveč razmišljanja. Zadeli so s postavo, ki nam res ne leži najbolje. V prvem obračunu sem zapravil dve zaključni žogici za zmago, drugega pa sem začel bolj agresivno, saj sem vedel, da ta dvoboj moram dobiti, da bi se uvrstili v polfinale,« je po zmagi dejal Jorgić, ki ga konec februarja v Montreuxu čaka evropski turnir Top 16.

»Contenderja v Omanu, ki se začne v začetku marca, se zaradi lige prvakov in nemškega prvenstva najverjetneje ne bom mogel udeležiti, načrtujem pa, da bom nato nastopil na turnirju v Singapurju in dveh v Katarju. Ekipno svetovno prvenstvo, ki bi moralo biti sredi aprila, bo verjetno prestavljeno na konec leta, vendar na potrditev še čakamo,« je o svojih načrtih še povedal odlični Hrastničan. V polfinalu bo Saarbrücken igral z zmagovalcem dvoboja med poljsko ekipo Dekorglass Dzialdowo in Borussio Düsseldorf. Prvi dvoboj je v gosteh dobila Borussia, ki tudi brani naslov, s 3:0, drugi bo na sporedu v nedeljo. V drugem polfinalu se bosta pomerili ruski ekipi, TTSC UMMC in Fakel-Gazprom Orenburg.