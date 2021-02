Kakšno je razmerje moči v svetovnem šahu

Svetovni prvak v zadnjem obdobju ne blesti

Iranski čudežni deček Alireza Firouzja (levo) in svetovni prvak Magnus Carlsen. FOTO: Remko De Waal/AFP



Fabiano Caruana ima realne možnosti, da ga strmoglavi s prestola

Svetovna šahovska federacije (FIDE) je uradno obelodanila datum in mesto letošnjega dvoboja za naslov svetovnega prvaka. Kot se je napovedovalo, bo ta potekal v Dubaju v okviru svetovne razstave Expo, in sicer od 24. novembra do 16. decembra. Tokratna povezava šaha in človeških ustvarjalnih dosežkov na enem mestu vleče jasne vzporednice z davnim letom 1851 in londonsko »Veliko razstavo« vrhuncev industrijske revolucije, ko je bil pod taktirkoorganiziran prvi uradni mednarodni šahovski turnir.Tekmeca v tokratnem dvoboju bosta igrala 14 partij, dve več kot v vseh dvobojih od leta 2006. FIDE želi na ta način pri akterjih spodbuditi večjo pripravljenost za določena tveganja, potem ko se je v rednem delu zadnjega dvoboja medinvseh dvanajst partij končalo z remijem. Protagonista bosta hkrati za dodaten trud tudi bogato nagrajena – nagradni sklad bo tokrat znašal dva milijona evrov, še enkrat toliko kot v omenjenem londonskem obračunu med Carlsenom in Caruano.Zadnja neznanka glede najpomembnejšega šahovskega dogodka letošnjega leta naj bi postala jasna do konca aprila. FIDE namreč napoveduje, da bo do takrat izpeljala drugo polovico kandidatskega turnirja, ki ga je bila lanskega marca zaradi pandemije prisiljena prekiniti in bomo tako (končno) dobili tudi ime izzivalca.In kakšno je trenutno razmerje moči v svetovnem vrhu? Svetovni prvak v zadnjem obdobju ne blesti, tako njegova igra kot rezultati kažejo na to, da se nahaja v krizi. To odkrito priznava tudi sam. Na nedavno končanem turnirju v Wijk aan Zeeju je s šestim mestom dosegel svojo drugo najslabšo uvrstitev na prizorišču, kjer ima sicer rekordnih sedem zmag. Je svetovni prvak, potem ko je, postal ranljiv in to morda pomeni čas za menjavo na šahovskem Olimpu?Da bi konec leta v Dubaju lahko dobili novega šahovskega kralja, se kljub vsemu zdi malo verjetno. Razlog tiči predvsem v glavnih konkurentih, saj v zadnjem obdobju nihče izmed njih ni uspel konstantno držati Carlsenu vsaj približno enakovredne ravni glede ratinga in turnirskih rezultatov.Pred nadaljevanjem kandidatskega turnirja sta v najboljšem položaju Rusin Francoz, ki sta sicer sposobna velikih dosežkov, toda verjetno premalo konstantna za tako dolg in zahteven dvoboj. Slednji se ob tem sooča tudi s katastrofalno popotnico turnirja v Wijk aan Zeeju, kjer je končal na predzadnjem mestu in izgubil ogromno ratinga.Nizozemecje bil na domačem turnirju blizu zmage, a tako kot pogosto doslej mu je zmanjkalo nekaj odločnosti in tekmovalnih kvalitet, zaradi česar svojega izjemnega znanja ne more unovčiti za več turnirskih zmag in bo ravno zaradi tega tudi težko slavil proti tako izkušenemu in pragmatičnemu igralcu, kot je aktualni svetovni prvak.Njegov zadnji izzivalec Fabiano Caruana, ki je, se tudi tokrat zdi najnevarnejši tekmec in edini, ki ima realne možnosti, da ga strmoglavi s prestola. Točka zaostanka za vodilnimi na kandidatskem turnirju ni nenadomestljiva, bogatejši za izkušnje iz prvega dvoboja pa bi lahko poskrbel za vsaj še en izjemno zanimiv spopad.