Kamničanke pokvarile veselico pod Pohorjem

Odbojkarice Calcita iz Kamnika so bile na četrti tekmi finala državnega prvenstva v Mariboru s 3:0 (23, 13, 14) boljše od OTP Banke Branik. Kamničanke so tako izid v zmagah izenačile na 2:2 ter izsilile peto tekmo, ki bo na sporedu v sredo v Kamniku.

Odbojkarice Calcita so tekmo bolje začele in vodile že večji del prvega niza ter ga na koncu dobile s 25:23. Igra Mariborčank je v drugem in tretjem nizu še bolj padla, saj nikakor niso našle odgovora na razigrano igro tekmic.

Slednje so v drugem nizu še bolj prepričljivo nadzorovale potek tekme ter slavile s 25:13. Tekmice iz Maribora so zlomile predvsem po zaslugi odličnega sprejema in bloka. Tudi v tretjem nizu so Kamničanke imele pobudo ter višale prednost, ki je ob koncu niza znašala 11 točk (25:14). Pri zmagovalkah sta s 16 oziroma 15 točkami najbolj izstopali Maša Pucelj in Mika Grbavica, medtem ko je bila izmed domačink najuspešnejša Iza Mlakar, ki je dosegla 17 točk.

Kamničanke so sicer branilke naslova, pred tem pa so osvojile štiri zaporedne naslove državnih prvakinj, medtem ko so Mariborčanke naslov najboljših v državi nazadnje osvojile v sezoni 2018/2019. Kamničanke so bile do sedaj državne prvakinje osemkrat, Mariborčanke pa šestnajstkrat.