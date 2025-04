Iza Mlakar popeljala Štajerke na prag naslova

Calcit Volley: Maribor Branik 1:3 (-24, -21, 25, -22)

Športna dvorana Kamnik, gledalcev 320, sodnika: Novak in Tomec.

Calcit Volley: Špoljarič, Rituper 3 (1 blok), Topič, Grbavica 17 (1 as, 1 blok), Šen 2, Najdič 3 (2 asa), Hutinski 11 (1 as, 2 bloka), Boisa 7 (1 blok), Gojak, Pucelj 23 (2 asa, 1 blok), Čižman 4 (2 bloka); Maribor: Mlakar 38 (4 as, 5 blokov), K. Milošič 8 (1 as, 3 bloki), Pukl Verdel, Kneževič, Štampar, Ulrih, Danilović 6, Senekovič, Cikač, Farkaš, N. Milošič 13 (1 as, 4 bloki), Jularić 5 (1 as), Halužan Sagadin 4 (1 as, 2 bloka).