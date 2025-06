Ko mu je obrnil nos, je že mislil, da je z njim konec (VIDEO)

Slovenski težkokategornik Miha Frlic je tudi na sobotni prireditvi WFC 28 – Brave CF 96 v dvorani Tivoli opozoril na svojo izjemno moč in nakazal, da bi bila lahko pred njim še nadvse svetla prihodnost v mešanih borilnih športih (MMA). V spektakularnem obračunu je namreč na začetku tretje runde nokavtiral Shaha Kamalija iz Bangladeša in mu po štirih zmagah zadal prvi profesionalni poraz.

»Ko sem mu že v prvi rundi močno poškodoval nos, sem že mislil, da je konec dvoboja. Toda Shah se zlepa ni vdal. Vedno znova se je pobral, tako da sem moral dati res vse od sebe,« je 25-letni borec iz Suše v Poljanski dolini povedal po obračunu, ki so ga prireditelji označili kot enega od najboljših doslej v Sloveniji.

Frlic, ki se je v začetku tega leta v zgodovino vpisal tudi kot naš prvi borec z zmago v poljskem združenju KSW, je tako slavil že peto zaporedno zmago, v poklicni statistiki pa ima tudi en neodločen izid.

Monika Kučinič (desno) je še drugič ugnala Gruzinko Sofijo Bagišvili. FOTO: WFC

Že danes spet v telovadnici

V Tivoliju je bila v soboto zvečer uspešna tudi Monika Kučinič (do 52 kg), ki je s tehničnim nokavtom v drugi rundi ugnala Gruzinko Sofijo Bagišvili in v svojo korist odločila tudi drugi medsebojni obračun. »Morda je bila to res moja najboljša predstava,« je bila s prikazanim zadovoljna 28-letna borka s Senovega, ki je jeziček na tehtnici na svojo stran nagnila z nožnimi in ročnimi udarci, s katerimi je zlomila odpor dve leti mlajše tekmice.

Kot je Monika pojasnila po peti zmagi v MMA (ob dveh porazih), je v zadnjem obdobju zelo napredovala tudi v borbi na tleh, zato se že veseli prihajajočih izzivov. »Glede na to, da nisem staknila nobene poškodbe, bom že v ponedeljek spet v telovadnici. Vidimo se kmalu!« je še zatrdila Kučiničeva, ki se spogleduje tudi z obračunom za šampionski pas.

Domen Drnovšek (desno) je premagal Srba Filipa Gušo. FOTO: WFC

Od slovenskih borcev pa sta se zmag veselila tudi Kiril Negru (v velterski kategoriji je bil po točkah boljši od Slovaka Roberta Gutha) in Domen Dernovšek (do 77 kg), ki je po soglasni sodniški odločitvi premagal Srba Filipa Gušo. Poraza pa sta doživela Jan Berus (do 77 kg) in David Forster (do 70 kg); medtem ko je Berus po šestih zaporednih zmagah s tehničnim nokavtom v drugi rundi izgubil proti Poljaku Arkadiuszu Palkowskemu, je moral Forster po soglasni sodniški odločitvi priznati premoč Estoncu Kristjanu Tonisteju.

Mohammad Fakhreddine je nokavtiral Erka Juna. FOTO: WFC