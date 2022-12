Katarce zdaj zelo mikajo poletne olimpijske igre

Po svetovnem prvenstvu v nogometu športna javnost pričakuje, da se bo Katar vnovič vključil v boj za izvedbo poletnih olimpijskih iger. Prva poskusa zalivske države za igre 2016 in 2020 sta bila neuspešna, po nogometnem SP pa je marsikdo prepričan, da bo vnovič eden od kandidatov za OI.

Malce smole imajo Katarci tokrat z lobiranjem. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je namreč po posvetu z zdravniki odpovedal pot na ogled finala nogometnega mundiala, saj se je okužil s koronavirusom. V kolikšni meri so mu projekt OI že predstavili na odprtju prvenstva, ostaja po pisanju STA odprto vprašanje, med finalom SP je bil zanesljivo predviden »drugi krog«.

Poletne OI pozno jeseni?

Dvakrat je Katar že poskušal s kandidaturo za OI, organizacija nogometnega SP pa je pokazatelj, da je izvedba iger možna. »Pokazali smo trdno voljo in motivacijo in mislim, da so stvari na dlani," je razmere komentiral vodja organizacijskega odbora SP Hassan Al Thawadi.

Vse bolj krožijo celo namigi, da bo gostitelj leta 2036, kot termin pa navajajo pozno jesen, ko vročina v tej puščavski državi vsaj malo popusti. Zgrajena nogometna infrastruktura ponuja osnovo za odprtje in zaprtje iger, tekmovanja v nogometu, lokostrelstvu in delu drugih športov na prostem. Del druge sodobne infrastrukture so že zgradili in preizkusili. Katar je leta 2015 gostil rokometno SP, 2016 SP v kolesarstvu, leta 2018 SP v gimnastiki, 2019 SP v atletiki, prihodnje leto bo gostitelj SP v plavanju. Ne smemo pozabiti niti, da Katar redno gosti dirke formule 1 in motoGP ter vsakoletni močni teniški turnir.

Gostili bodo azijske igre 2030

Prve resne ambicije za organizacijo OI so stare že dve desetletji. Katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani je že leta 2002 postal član Mednarodnega olimpijskega komiteja. In od takrat naprej je razvoj infrastrukture in organizacije zelo načrten. V državi sicer poudarjajo, da sta ob uspešnih nastopih za državo na prvem mestu dvig ugleda in navezovanje stikov s svetom. A dejstvo, da bo Katar gostil azijske igre 2030, dogodek z 12.000 športniki in 465 disciplinami, ki so po obsegu celo večje od olimpijskih iger, jasno nakazuje, da bo naslednji cilj še tretja kandidatura za OI.

Emir Tamim bin Hamad Al Thani s pokalom za nogometnega svetovnega prvaka. FOTO: Franck Fife/AFP

Po Parizu 2024, Los Angelesu 2028 in Brisbanu 2032 bo prav leta 2036 nekako na vrsti spet Azija. Močna argumenta sta, da bi bil Katar prva arabska in muslimanska država, ki bi gostila OI. Obstajajo sicer razlogi proti, kot denimo prizori z maratona na atletskem SP, na katerem so športniki zaradi vročine izgubljali zavest. Pripeka je bila težava tudi na kolesarskem SP, hkrati je motilo majhno število gledalcev.

Pred in med SP v nogometu državi niso šle na roke kritike zaradi slabega položaja tujih delavcev, odnosa do različnih oblik ljubezni in prepovedi točenja piva v okolici štadionov, saj je šlo za močan poseg v sponzorske pogodbe. Zdaj je aktualen korupcijski škandal v evropskem parlamentu, saj naj bi nekateri poslanci prejemali denar in darila velike vrednosti, da bi lahko Katar posredno vplival na politične odločitve v Evropi. Katar seveda v skladu z očitki napoveduje izboljšanje in napredek na vseh kritičnih področjih. Š. R.