Katera šampionka je posebej počastila Petro Majdič?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (17. 3.):

1. B) Andrej Miklavc; 2. A) 5.; 3. C) 30. Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.1. B) Andrej Miklavc; 2. A) 5.; 3. C) 30.

A) Andreas Brehme

B) Salvatore Schillachi

C) Franco Baresi

A) Justyna Kowalczyk

B) Marit Bjørgen

C) Therese Johaug

A) Dallas Cowboys

B) Green Bay Packers

C) New York Giants

1. Danes praznuje 60. rojstni dan, rekorder po številu odigranih tekem za nemško nogometno reprezentanco (150), s katero je leta 1990 osvojil naslov svetovnega prvaka. Zvezni as Borussie Mönchengladbach, Bayerna in milanskega Interja je po zmagoslavju na SP prejel zlato žogo časnika France Football. Kdo je bil drugi v glasovanju?2.je 20. marca 2011 napovedala, da je pri 31 letih odsmučala v tekaški pokoj. Med izjemno kariero je zmagala na 24 tekmah svetovnega pokala, osvojila tri šprinterske kristalne globuse in bron na OI 2010. Kdo je bila skupna zmagovalka svetovnega pokala 2010/11, ki je v Falunu štartala z napisom Zbogom, Petra na čelnem traku?3. Jutri bo dopolnil 76 let predsednik Miami Heat,. Kot košarkar je leta 1980 osvojil naslov prvaka lige NBA z New Yorkom, nato se je uveljavil kot trener. Z LA Lakers se je štirikrat povzpel na prestol, z Miamijem leta 2006. Zanimivo je, da so ga leta 1967 izbrali na naborih NBA (San Diego, 7.) in NFL. Kdo si ga je zaželel v ameriškem nogometu?