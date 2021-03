Kdo je premagal Jureta Koširja na Golteh?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilni odgovori v naslednji izvedbi kviza.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (13. 3.):



1. C) Z ZDA; 2. A) Romo; 3. A) 33.

A) Rene Mlekuž

B) Andrej Miklavc

C) Mitja Kunc

A) 5.

B) 8.

C) 11.

A) 10

B) 20

C) 30

1. Pred 25 leti je moral naš alpski smučar Jure Košir (na fotografiji) po treh zaporednih naslovih državnega prvaka v slalomu na Golteh priznati premoč enemu od reprezentančnih kolegov. Kdo je takrat na slalomski tekmi premagal asa iz kranjskogorskega smučarskega kluba?2. Slovenska biatlonska reprezentanca je pod vodstvom glavnega trenerja Uroša Velepca (na fotografiji) sredi marca 2011 zapuščala Hanti-Mansijsk v Sibiriji brez želene kolajne, trener je od naših tekmovalcev na prvenstvu pričakoval precej več. Najvišjo posamično uvrstitev je dosegla Teja Gregorin. Katero mesto ji je pripadlo?3. Na včerajšnji dan leta 1996 je sloviti boksar Mike Tyson (na fotografiji) osvojil novi naslov najboljšega na svetu v težki kategoriji po zmagi nad britanskim asom Frankom Brunom (WBC). Takrat je dobil rekordno visoko nagrado za nastop in zmago – koliko je ta znašala v milijonih dolarjev?