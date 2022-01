Katja Fain in Martin Bau plavalca leta 2021

V članski konkurenci sta naslova najboljših osvojila Katja Fain in Martin Bau. Oba vadita in tekmujeta pod trenersko taktirko Metke Sparavec Malenko, ki so je zavoljo njunih dosežkov nagradili kot najboljšo trenerko v članski kategoriji.

Kot so sporočili iz slovenske zveze, je 20-letna Fainova lani na evropskem prvenstvu v Budimpešti na 200 m prosto zasedla šesto mesto, v Tokiu na olimpijskih igrah pa je bila na 400 m mešano 15.. Na EP v kratkih bazenih novembra v Kazanu pa je osvojila bron na 200 m prosto, na SP v kratkih bazenih v Abu Dabiju pa je bila v svoji paradni disciplini četrta.

»Nagrada mi veliko pomeni, ker potrjuje moje dobro delo in dobre dosežke, ki so plod ogromnega garanja. Tokrat sem prvič slovenska plavalka leta in vesela sem, da sem se skozi leta izboljševala ter napredovala. Za mano je najboljše leto do zdaj,« je ob izboru dejala Fainova.

Sedemindvajsetletni Mariborčan Bau je bil še drugič v karieri član slovenske olimpijske odprave. Po EP v Budimpešti, kjer je v disciplini 400 m prosto zasedel 22. mesto, je dobil povabilo za nastop v Tokiu, kjer je bil 24.

»Po 20 letih plavalne kariere sem končno postal tudi plavalec leta. V preteklem letu pa sem tudi uspešno diplomiral, kar je bil zame še drugi vrhunec leta. Skozi kariero sem se naučil ceniti stvari in ničesar vzeti za samoumevno. Med športno potjo sem se naučil biti tudi potrpežljiv in zaupati vase,« pa je dejal Bau.