Kdaj bo finale v metu diska, skoku s palico in teku na 800 m

Tretji teden avgusta prinaša prve izzive tudi najboljšim športnikom na evropskem prvenstvu v atletiki. Združeno evropsko prvenstvo, ki v teh dneh poteka na Bavarskem, prinaša več priložnosti za kolajne tudi slovenskim športnikom, med njimi pa posebno visoko kotirajo atleti.

Atletsko prvenstvo bo od ponedeljka do nedelje, slovenska odprava ima 22 reprezentantov – devet atletov in trinajst atletinj. Slovenci pričakujejo veliko predvsem od treh adutov, ki so pred kratkim močno opozorili nase tudi na svetovnem prvenstvu. Na vrhu favoritov za kolajno je metalec diska Kristjan Čeh, ki je pred tedni pokoril vso svetovno konkurenco, skakalka s palico Tina Šutej in tekačica na razdalji 800 metrov Anita Horvat.

Finale v skoku s palico bo na sporedu v sredo, dva dni pozneje bo finale v metu diska, v soboto se bodo v finalu pomerile še najhitrejše atletinje v teku na 800 metrov.