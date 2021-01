Kdaj dosežemo šahovski vrh?

Mladi geniji kot Morphy, Capablanca in Reshevsky so premagovali velemojstre že v otroštvu. Sergej Karjakin je velemojstrski naziv osvojil kot najmlajši, pri 12 letih in sedmih mesecih. Pred 15. letom starosti ga je pridobilo že 38 ljudi. Na drugi strani imamo slovitega železnega Viktorja Korčnoja, ki je šahiral na visoki ravni od leta 1945 do 2015, ko je bil star 84 let. Kdaj je torej starostni vrhunec za igranje šaha?



Magnus Carlsen, najboljši na svetu danes, ima 30 let, najboljša ženska, Hou Yifan, 26. Med top desetimi in stotimi je povprečna starost pri moških nekje od 32 do 33 let. Najmlajši med prvo stoterico je star 18 let, najstarejši 53 (Gelfand). Pri ženskah je med prvimi desetimi povprečje okrog 31 let, med prvimi stotimi okrog 32 let. Najmlajša med prvo stoterico je stara 17 let, najstarejša 58 (Cramling). Povprečna starost novih svetovnih prvakov je okrog 35 let. Pred dvobojem Anand-Gelfand so bile le štiri bitke SP, v katerih sta bila oba igralca starejša od 40 let. Wilhelm Steinitz je edini, ki je osvojil naslov prvaka v 50. letih in ga braniti pri 60.



Izkazalo se je, da starostna razlika med igralci, ki je manjša od 10 let, daje rahlo prednost starejšim. Ko je ta razlika več kot 10 let, pa je za starejše igralce slabše: le Steinitzu in Mihailu Botvinniku je uspelo premagati toliko mlajše nasprotnike. Če gledamo po ratingu: Višvanatan Anand in Vladimir Kramnik sta dosegla ELO vrh pri 41 letih, Gari Kasparov pri 43. V splošnem naj bi velemojstri v povprečju dosegli vrh nekje med 35. in 45. letom, upokojili pa naj bi se med 50. in 60.



Matematiki so z analizo partij 96 najboljših šahistov izračunali, da naj bi dosegli vrh uspešnosti pri 31,4 leta. Strittmatter in sodelavci so pokazali, da so super velemojstri v povprečju najpogosteje odigrali najboljše poteze med 35. in 45. letom starosti. Šahistova moč naj bi strmo naraščala nekje do 20. leta, nato počasi napredovala do 35. ko začne počasi nazadovati. Jensen pa je pokazal, da je starostni vrh odvisen od moči šahista (pri boljših je optimalna starost nižja) in da lahko povprečen šahist v vsakem obdobju še napreduje. Za eksperte z ELO med 2000 in 2300 je vrh npr. pri 50 letih.



Nogometaš preživi v NFL v povprečju le tri leta. Kariera vrhunskih šahistov pa traja 25 let ali dlje, kar kaže, da so šahisti v resnici brezčasni bojevniki.

