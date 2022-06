Kdo bo ujel Vasilija Smislova?

V nadaljevanju preberite:

Jan Nepomnjašči in Fabio Caruana sta se spustila v lov na rekord Vasilija Smislova: ne le, da je bil sedmi svetovni prvak edini, ki je osvojil dva turnirja kandidatov, dobil je kar dva zaporedna: leta 1953 v Zürichu in 1956 v Amsterdamu. Caruana je zaenkrat edini, ki drži korak s hitrim Nepomnjaščim in je ob Norvežanu Magnusu Carlsenu danes nedvomno najbolj izpopolnjen šahist na svetu. Zdi se, da bo izkoristil priložnost, če se mu bo ponudila.