Kdo je bil hitrejši od imenitnega blejskega četverca?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (31.7.):



1. A) Igor Majcen



2. B) Dinara Safina



3. C) Peter Mahne

1. V teh dneh je restavracija upokojenega veslačapriljubljeno zbirališče na Bledu za ogled prenosov iz Tokia, predvsem sijajnih nastopov naših košarkarjev. Klemenčič pa je bil občlan bronastega četverca, ko je Slovenija prvič nastopila na olimpijskih igrah. Kdo je bil takrat v Barceloni 1992 hitrejši od naše posadke?A) Avstrija in ZDAB) Nemčija in VBC) Italija in Francija2. Pred natanko 25 leti so bili med najuspešnejšimi slovenskimi športniki na olimpijskih igrah lokostrelci.in druščina so zablesteli v ostri konkurenci, v kateri jih pred finalnim nastopom nihče ni resneje jemal. Kolajna je sicer ostala predaleč, uvrstitev našega moštva pa smo označili kot lep uspeh. Katero je mesto so dosegli naši »Robin Hoodi«?A) 5.B) 7.C) 9.3. Na teh OI je med Slovenci blestel tudi rokometaš(na fotografiji z glasbenikom), vendar pa je takrat igral za hrvaško reprezentanco. In se z njo na koncu veselil naslova olimpijskega prvaka. Koga je Hrvaška v Atlanti 1996 premagala v napetem rokometnem finalu?A) FrancijoB) RusijoC) Švedsko