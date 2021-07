Kdo je bil prvi finalist v bazenu pri slovenski olimpijski reprezentanci?

A) Igor Majcen

B) Nace Majcen

C) Matjaž Koželj

A) Jelena Dementjeva

B) Dinara Safina

C) Vera Zvonarjova

A) Vlado Bojovič

B) Stanko Anderluh

C) Peter Mahne

1. Na letošnjih olimpijskih igrah so slovenski plavalci zaostali za odmevnimi uvrstitvami. Nihče od naših se ni uvrstil v prestižni večerni spored finalnih in polfinalnih predstav. Ostaja seveda poseben spomin na srebrno kolajnoiz Pekinga 2008, kdo pa je bil prvi slovenski finalist v bazenu na premieri reprezentance samostojne države v Barceloni 1992?2. Na ženskem teniškem olimpijskem turnirju v Pekingu 2008 so si vse tri kolajne razdelile ruske igralke –je osvojila zlato,srebro,pa bron. Katera od teh treh igralk je leto pozneje zablestela tudi kot zmagovalka portoroškega turnirja?3. V teh dneh smo, razumljivo, navdušeni nad olimpijskim štartom naših košarkarjev. V dobi pred samostojno Slovenijo pa so le nekateri izbranci iz naše sedanje države v ekipnih športnih panogah, z izjemo seveda na zimskih igrah hokejskega moštva z večinoma le slovenskimi igralci, oblekli jugoslovanski reprezentančni dres. Kateri slovenski rokometaš je bil tako član izbrane vrste »modrih« na OI 1980 v Moskvi?