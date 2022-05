Kdo je pred 37 leti odločil veliki finale na krvavem štadionu Heysel?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (25. 5.): 1. C) Bari; 2. B) Strgane kopalke; 3. C) Aston Villa.

1. Ljubitelji nogometa se nadvse veselijo današnjega velikega finala lige prvakov, v Liverpoolu in Torinu pa se bodo vnovič spomnili tragičnega dogodka na podobnem spektaklu pred 37 leti. Na štadionu Heysel v Bruslju so 29. maja 1985 med nemiri na prepolnih tribunah pred začetkom finala takratnega pokala državnih prvakov med Liverpoolom in Juventusom poteptali množico navijačev. Umrlo jih je 39, povečini privržencev italijanskega moštva, 600 je bilo ranjenih. Dvoboj so vendarle odigrali, z 1:0 pa je zmagal Juventus. Kdo je zabil odločilni gol?

A) Michel Platini

B) Paolo Rossi

C) Zbigniew Boniek

2. V Bremnu je bil 28. maj leta 2000 zelo pomemben dan za slovensko športno gimnastiko, saj je dobila tretjega evropskega prvaka v članski konkurenci. Po Miru Cerarju v letih 1961, 1963 in 1965 ter Aljažu Peganu leta 2004 se je z zlato kolajno okitil še Mitja Petkovšek z odlično vajo na bradlji, isti dan pa je Pegan osvojil tretje mesto na drogu. Petkovšek je bil v naslednjih letih še trikrat najuspešnejši na prvenstvih stare celine na bradlji (in še dvakrat med svetovno elito), kdaj je osvojil svoje zadnje zlato na EP?

A) V Volosu 2006

B) V Lozani 2008

C) V Birminghamu 2010

3. Jutri bo dopolnil 45 let Jurica Golemac, trener Cedevite Olimpije. Čeprav se je prvih košarkarskih veščin naučil na rodnem Hrvaškem, se je pod obroči uveljavil v Sloveniji, najprej v drugem moštvu Uniona Olimpije, nato pri Geoplinu Slovanu, pred odhodom v tujino leta 2002 pa je tri sezone nosil dres prve tivolske zasedbe. Tik pred igralsko upokojitvijo januarja 2013 je branil še barve novomeške Krke. Igral je tudi na 17 uradnih tekmah slovenske reprezentance. Prav toliko nastopov je zbral v naši državi rojeni ambasador v ligi NBA. Kdo?