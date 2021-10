Kdo je presenetil Gianluigija Buffona v Celju?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (6. 10.):

1. A) 1; 2. C) Stockholm, Berlin; 3. C) Jody Scheckter.

A) Ermin Šiljak

B) Boštjan Cesar

C) Nastja Čeh

A) Samo Grum

B) Mate Skelin

C) Bennett Davison

A) Tyrell

B) McLaren

C) Lotus

1. Na današnji dan leta 2004 je slovenska nogometna reprezentanca dosegla izjemno odmevno zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2006. Pod vodstvom selektorjaje v Areni Petrol premagala Italijo z 1:0, kar je bil edini poraz azzurrov tako na poti do SP kot na mundialu v Nemčiji, na katerega se Slovenija ni uvrstila. Kdo je zatresel mrežo vratarjav Celju?2. 10. oktobra 2001 so košarkarji Krke začeli svojo četrto zaporedno evropsko sezono. Prek pokalov Radivoja Koraća in Saporta ter Fibine suprolige so napredovali do enotne evrolige. Po domačem porazu proti Zadru z 91:94 so pripravili pravo senzacijo in s 93:87 ugnali Real v Madridu po fantastični predstavi, ki je dosegel 38 točk. Kdo je bil drugi strelec moštva z devetimi točkami?3. Brazilski dirkači formule ena so osvojili osem naslovov svetovnega prvaka ter zaostajajo le za Britanci (20) in Nemci (12). Do prve lovorike so prišli pred natanko 49 leti, led pa je prebil legendarni. V sezoni 1972 je dosegel pet zmag, dve drugi mesti in eno tretje na 12 dirkah ter na koncu za 16 točk prehitel letečega Škota. Za katero moštvo je dirkal?