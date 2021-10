Koliko golov je za skok na vrh pred 30 leti zabil Ante Šimundža?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu



Pravilni odgovori v naslednji izvedbi kviza.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (2. 10.):



1. B) PAOK; 2. A) V Bijeljini; 3. B) Trevor Berbick.

A) 1

B) 2

C) 4

A) London, Pariz

B) Moskva, Helsinki

C) Stockholm, Berlin

A) Jody Scheckter

B) Niki Lauda

C) Gilles Villeneuve

1. Na jutrišnji dan je pred natanko 30 leti na lestvici slovenske nogometne lige v prvi športni sezoni samostojne države prišlo do zasuka na lestvici: Maribor je na vrhu lestvice prehitel Olimpijo. Zmaji so namreč v Kopru pred 3000 gledalci remizirali (1:1), vijolični pa so doma ugnali Primorje kar s 6:2. Koliko golov je tedaj zabil, takrat odlični napadalec Maribora, zdaj trener Mure?2. Pred 10 leti je naš vodilni hokejski asnazadnje v Evropi uradno igral na dveh tekmah NHL za Los Angeles Kings. Bil je to zanj sijajen začetek šampionske sezone, saj je v uvodnih dveh nastopih zabil tri gole in prispeval podajo na tekmah z NY Rangers in Buffalom. Kje sta bili ti dve tekmi?3. Za, nepozabnega zvezdnika formule 1, je bil 8. oktober 2000 prav poseben dan. Takrat si je namreč Nemec privozil naslov svetovnega prvaka, prvič po 21 letih je imel Ferrari spet voznika z lovoriko najboljšega na svetu. Kdo je bil nazadnje pred njim pri kultnem italijanskem moštvu z omenjenim naslovom?