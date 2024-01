Kdo je razjezil Joseja Mourinha, kdo se ni oddolžil Dušanu Hauptmanu?

Tokratni športni kviz prinaša preizkus znanja iz nogometa, namiznega tenisa in košarke. Tudi tokrat bodo svoj račun prišli predvsem dobri poznavalci tujega, a tudi slovenskega športa, ki spoštujejo njegovo bogato zgodovino in so se v minulih desetletjih veselili številnih podvigov v individualnih in ekipnih panogah. Gre za kviz o poznavanju angleškega nogometnega prvenstva premier league, najboljših slovenskih igralcev namiznega tenisa, kakršna sta Bojan Tokić in Darko Jorgić, in o košarkarjih Olimpije.