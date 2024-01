Kdo iz zmagovalne slovenske četverice je v Ljubnem letela najdlje?

Današnji športni kviz prinaša dve vprašanji iz sveta zimskih športov, smučarskih skokov in alpskega smučanja, pa tudi s trenutno zelo dejavne teniške scene. Tudi tokrat bodo svoj račun prišli predvsem dobri poznavalci slovenskega športa, ki spoštujejo njegovo bogato zgodovino in so se v minulih desetletjih veselili številnih podvigov v individualnih in ekipnih panogah.