Kdo je ustavil Olimpijine košarkarje ob krstu pod slovensko zastavo?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (29. 9.):

1. C) V Bernu; 2. B) Šesto; 3. A) Steve Cram. 1. C) V Bernu; 2. B) Šesto; 3. A) Steve Cram.

A) Real Madrid

B) PAOK

C) Pau-Orthez

A) V Bijeljini

B) V Brčkem

C) V Zenici

A) Leon Spinks

B) Trevor Berbick

C) Ken Norton

1. Pred natanko 30 leti so Olimpijini košarkarji preživljali zgodovinske trenutke, saj so prvič po osamosvojitvi Slovenije gostovali na uradni mednarodni tekmi v tujini, v Latviji pa so prvič uporabili potne liste nove države. V Rigi so v 2. krogu evropskega pokala premagali domači VEF (89:81) s 27 točkamiin 26, nato pa vztrajali vse do polfinala tekmovanja. Kdo jih je izločil?2. Jutri bo praznoval 40. rojstni dan, ki bo imenitno nogometno pot očitno končal v dresu Milana. Odlični napadalec se je rodil v Malmöju in branil barve švedske reprezentance na 118 tekmah, na katerih je zabil 62 golov, njegov očepa je emigriral v Skandinavijo leta 1977 iz Bosne in Hercegovine ter ga sprva nagovarjal, naj igra za njegovo domovino. Kje se je rodil Ibrahimović starejši?3. Na današnji dan leta 1980 je legendarniprekinil dveletno boksarsko upokojitev in izzval do tedaj neporaženega svetovnega prvaka po različici WBC. Dvoboj v Las Vegasu se za tedaj 38-letnega Alija, ki je že kazal znake bolezni in je potreboval denar, končal z vdajo v 10. rundi, v ring pa je stopil le še enkrat in 11. decembra 1981 vnovič izgubil. Kdo ga je premagal v poslovilnem nastopu?