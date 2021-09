Kaj je dosegla Polona Dornik pred osvojitvijo srebra na OI v Seulu?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (25. 9.):

1. A) Milivoj Bračun; 2. B) 35; 3. A) Evelyn Ashford. 1. A) Milivoj Bračun; 2. B) 35; 3. A) Evelyn Ashford.

1. Pred drevišnjo tekmo lige prvakov med nogometaši Benfice in Barcelone se navijači obeh moštev strinjajo, da so videli že precej lepše čase svojih ljubljencev, ki imajo skupaj sedem naslovov najboljših na stari celini in so osemkrat igrali v finalu. Med seboj so se pomerili v finalu LP 1961, ko so Lizbončani osvojili prvo od svojih dveh lovorik z zmago s 3:2. Kje je bil odločilni dvoboj?A) V StuttgartuB) V GlasgowuC) V Bernu2. Na današnji dan leta 1988 so košarkarice ZDA ubranile naslov olimpijskih prvakinj z zmago nad Jugoslavijo s 77:70. Za poraženke so igrale organizatorka Ježice, pred dnevi umrla, ki je pozneje branila barve Ljubljančank, in legendarna, ki je nastopila na OI tudi štiri leta prej. Katero mesto je osvojila Jugoslavija leta 1984?A) TretjeB) ŠestoC) Osmo3. Danes praznuje 65. rojstni dan nekdanji odlični britanski atlet. V njegovi zbirki trofej med drugim najdemo štiri olimpijska odličja iz let 1980 in 1984: dve zlati v teku na 1500 m in dve srebrni na 800 m. Kdo se mu je najbolj približal na OI v Los Angelesu, kjer je z novim rekordom iger 3:32,53 kot prvi v zgodovini discipline ubranil šampionski naslov?A) Steve CramB) Jose Manuel AbascalC) Steve Ovett