Kdo je zabil tri gole Moldavcem v kvalifikacijah za SP?

A) Milenko Aćimović

B) Robert Koren

C) Zlatko Dedić

A) Španija

B) Finska

C) Grčija

A) Slalomu

B) Veleslalomu

C) Superveleslalomu

1. Na današnji dan leta 2004 je legendarnidočakal ognjeni krst v vlogi selektorja slovenske nogometne reprezentance. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2006 je v Celju gostila Moldavijo, zmaga s 3:0 pa ni zadostovala za pot na SP, saj je v Slovenija slednjič zaostala za Italijo, Norveško in Škotsko. Dvoboj z Moldavci smo si zapomnili po tem, da je vse gole zabil en igralec. Kdo?2. Pred natanko osmimi leti se je v Ljubljani, Celju, Kopru in na Jesenicah začelo 38. evropsko prvenstvo v košarki. Končalo se je z zmagoslavjem francoske reprezentance, ki je v četrtfinalu ugnala Slovenijo, v polfinalu Španijo in v finalu Litvo na krilih MVP tekmovanja Tonyja Parkerja. Slovenija je zasedla 5. mesto v štirimi porazi v 11 nastopih. Kdo jo je še ugnal poleg Francije, Hrvaške in Poljske?3. 4. septembra 2019 so po 12 dneh iskanja našli truplo nekdanje španske alpske smučarke Blance Fernandez Ochoe. Umrla je pri 56 letih, nemudoma pa so ovrgli teoriji, da je šlo bodisi za uboj bodisi za nesrečo. Ob njenem telesu so namreč odkrili tablete za zdravljenje bipolarne motnje in močne depresije ter steklenico vina. Njen največji uspeh je zmaga na OI v Saporu 1972. V kateri disciplini?